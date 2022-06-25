مدير «رواد 2030»: ملتقى الشركات الناشئة فرصة لتبادل الخبرات بين رواد الأعمال

ألقت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها الافتتاحية في “الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة”، الذي تطلقه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع رواد 2030 اليوم السبت، بمقر جريك كامبس تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030.

قالت الدكتورة غادة خليل، إن الملتقى يمنح فرصة ذهبية للشباب لعرض أفكارهم والاستفادة من خبرات شباب رواد الأعمال المتواجدين في الملتقى خاصة أن الكثير منهم سيعرض قصص نجاحهم الملهمة ، موضحة أن قصص النجاح هذه ستكون بمثابة دافع قوى لكل شاب لديه فكرة حتى وإن كانت بسيطة وصغيرة لتطويرها والعمل عليها ليصبح رائد أعمال.

وأفادت خليل، أن من أهداف الملتقى هو التشبيك بين رواد الأعمال والجهات التمويلية واتاحة الفرصة للحديث عن مجال ريادة الأعمال، خاصة أن الملتقى يضم العديد من الخبراء في هذا المجال ، فضلا عن دعم مجال ريادة الأعمال وتمويل الشركات الناشئة، ودور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في دعم منظومة ريادة الأعمال.

وأطلقت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع رواد 2030 “الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة”، وذلك بمقر جريك كامبس تحت رعاية د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030.

ويستهل الملتقى فعالياته بافتتاح معرض الشركات الناشئة، وتأتي الجلسة الافتتاحية للملتقى بعنوان آليات تمويل الشركات الناشئة ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، والجلسة الثانية، بعنوان دور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في دعم منظومة ريادة الأعمال.