مدير حسابات شركة مقاولات يختلس 800 ألف جنيه.. ويعترف: استثمرتها بالإنتاج الحيواني

تلقت أجهزة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات بالقاهرة بالواقعة.

أقدم مدير حسابات إحدى شركات المقاولات بمحافظة القاهرة، على اختلاس والاستيلاء على قرابة 800 ألف جنيه، من أموال الشركة محل عمله في البنك، مستغلًا طبيعة عمله لصرف شيكات وتسييل شهادات ادخارية، وذلك بعد الاشتراك مع آخر لتسهيل سرقته.

كشف ملابسات واقعة اختلاس مدير الحسابات، أجهزة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وألقت القبض على مرتكبيها.

جاء ذلك بعد تلقي أجهزة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات بالقاهرة.

قال فيه إنه اكتشف فك أحد الأشخاص، قيمة شهادتين ادخاريتين باسم الشركة المملوكة له، وتسييل قيمتها وإضافتها على حساب الشركة بأحد البنوك، وصرف 2 شيك من حسابها بقيمة بلغت 730 ألف جنيه، باسم شخص محدد.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخصين، وهما: مدير حسابات، وآخر يعملان بشركة المُبلغ.

وأوضحت التحريات أن الأول استغل طبيعة عمله السابق كمدير للحسابات بالشركة، وكونه المفوض بالتعامل على حساباتها بالبنوك.

وأكدت أن المتهم اكتشف عدم وجود أرصدة بحسابات الشركة بالبنوك، فأقدم على تزوير توقيعات الشاكي على طلب كسر الشهادات الادخارية الخاصة بها بأحد البنوك.

وأضافت أنه أقدم على تسييل قيمتها، وعقب ذلك اختلس عدد من الشيكات الموقعة من الشاكي على بياض، والمسحوبة على حساب الشركة بذات البنك، وتحرير الشيكات، وتكليف المتهم الثاني بالتوجه للبنك لصرفها وتسليمها له عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقر الأول بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضاف المتهم الأول أنه استثمر الأموال المستولي عليها، بإحدى شركات الإنتاج الحيواني المملوكة له، والتي قاربت على 800 ألف جنيه.

فضلاً عن إيداع جانب منها بحسابه بأحد البنوك، وكان يعطي الثاني راتبه الشهري من خارج الشركة.

وأوضح الثاني أنه صرف الشيكين بناءً على تكليف الأول، ولم يكن يعلم بذلك النشاط الإجرامي، مضيفًا أن المتهم الأول أوهمه بأن تلك الشيكات التي صرفها نتيجة تعاملات تجارية بينه والشاكي.

واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.