مدير جهاز الثروة السمكية يبحث مستجدات المزارع المؤجرة



عقد السيد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023, إجتماعاً لمتابعة سير العمل مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري التأجير على مستوى المناطق لمناقشة أخر أوضاع المزارع المؤجرة على مستوى الجمهورية التابعة للجهاز.

في مستهل الاجتماع، أكد السيد اللواء أنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المسئولين المعنيين لمتابعة سير العمل بالجهاز ، ومناقشة الموضوعات والمشروعات ذات الأولوية واستعراض الخطط والمقترحات المطلوب تطويرها لتحقيق أقصى استفادة منها، موضحًا أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واحداً من أهم الأجهزة التى تحرص الدولة على دفع العمل بها للاستفادة القصوى منها فى مجال قطاع الثروة السمكية.

كما وجه سيادته كلمة شكر وتقدير لجميع العاملين يإدارات التأجير بالجهاز والمناطق التابعة له، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في العمل والرغبة في الإصلاح والتغيير للأفضل.

أكد المدير التنفيذى إنه عازم على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة وفاعلة في مجال تأجير المزارع السمكية، وتعظيم الاستفادة القصوى منها ، ودعم جميع العاملين فى المناطق على مستوى الجمهورية التابعة للجهاز للوصول لأفضل النتائج المرجوة.

أشار فرحات إلى المشاكل الموجودة لدى العاملين بالمناطق ، وأوضح أنه يسعى لإيجاد أفضل الحلول المناسبة لهم ، لتوفير بيئة عمل صالحة وحياة كريمه تجعلهم يعملون بروح فريق العمل الواحد ، وأوصي سيادته بالإهتمام بهم و رفع الروح المعنوية لديهم وتشجيعهم على التقدم والانجاز .

وأكد المدير التنفيذى إلى ضرورة تواصل العاملين بتأجير المزارع بالمناطق مع الإدارة العامة للتأجير بالجهاز لحل جميع المشاكل المتعلقة بالمزارعين والتى تحتاج إلى قرار حاسم وفعال .

أوصي فرحات بتعاون جميع إدارات الجهاز داخل الديوان وفى المناطق مع مستزرعى الأسماك فى مختلف أنحاء الجمهورية وتقديم الدعم لهم من خلال الدورات التدريبية والقوافل البيطرية وتحليل المياه والكشف عن الأمراض التى تصيب الأسماك، والتوعية بالاجراءات الخاصة بتأهيل المزارع لتصدير الأسماك إلى الخارج.

كما وجه المدير التنفيذى بضرورة حل جميع المشاكل الخاصة بأصحاب المزارع السمكية ، سواء فنيه أو إدارية لزيادة الإنتاج السمكى لأصحاب المزارع السمكية وذلك للمساهمة فى تعظيم الربح لدى المستزرعين، وزيادة الإنتاج السمكى على مستوى الجمهورية، حيث يمثل الاستزراع السمكى نسبة 80% من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المدير التنفيذي بصياغة صفحة جديدة في العمل من منطلق التطوير والإنجاز ، عن طريق الثقة المتبادلة بين العاملين ورؤساء الادارات المركزية ومديرين العموم ، وحث على بذل جهد مضاعف لرفع شأن الجهاز والعاملين به.