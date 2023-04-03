مدير «تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية»: الوصول بعدد فروع المشروع إلى 110

قال شريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن هناك أحلام كانت لبعض القائمين على المشروع طرحت فى علم 2019 للوصول بعدد فروع المشروع إلى 110 فرع وأن يصل إلى 14 محافظة .

وأضاف شومان فى كلمة إلقاها على هامش إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية نجح فى عام 2022 فى تحقيق أحلام مجلس الإدارة لجمعية والوصول بعدد الفروع إلى 110 فرع .

وأشار إلى أن معدل القروض الشهرية أصبحت تصل إلى نحو 60 ألف قرض وبقيمة متوسطة تصل إلى 650 مليون جنيه شهرياً

ويعد برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، هو نتاج التعاون بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وهيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة، في التوقيع على عقد تعاون لسبع سنوات في أبريل 1989، فكانت توفر هيئة المعونة الأمريكية التمويل والخدمات الفنية، بينما تقوم الجمعية بالتطبيق مع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، والتى تكون قادرة على الحصول على تمويل مصرفى.