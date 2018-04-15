مدير تموين شمال سيناء: أقسم بالله مفيش أزمة في السلع

محمد مجدينفي فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة شمال سيناء، وجود أزمة في صرف البقالين، للمقررات التموينية الخاصة بشهر أبريل الجاري، وذلك للمستفيدين من الدعم الحكومي بمدينتي الشيخ زويد، ورفح.وقال راشد، في تصريحات خاصة لـ"المال": المستفيدين من الدعم الحكومي للمقررات الت

محمد مجدي

نفي فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة شمال سيناء، وجود أزمة في صرف البقالين، للمقررات التموينية الخاصة بشهر أبريل الجاري، وذلك للمستفيدين من الدعم الحكومي بمدينتي الشيخ زويد، ورفح.

وقال راشد، في تصريحات خاصة لـ”المال”: المستفيدين من الدعم الحكومي للمقررات التموينية في تلك المدينتين “رفح ـ الشيخ زويد “، لا يقل عن 50 ألف مواطن، وهم يحصلون على المقررات التموينية من واقع الدفتر الذي يتم كتابته بمعرفة البقال التمويني، نظراً لقطع شبكات الإتصالات في شمال سيناء.

وجدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء، تأكيده على عدم وجود أزمة في صرف المقررات، قائلاً “أقسم بالله مفيش مشكلة في السلع التموينية، لكن كل مواطن يأخذ حقه، وأنا بحافظ على حق الدولة في إيصال الدعم لمستحقيه”.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، في شهر مارس الماضي، أنه سيتم صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم الحكومي في سيناء، من خلال الدفاتر وليس عن طريق الماكينات الذكية، وذلك لتفادي مشكلة قطع شبكات الإتصال في المحافظة.

وأضاف راشد، أن عدد من هؤلاء المواطنين يستغلون أزمة قطع شبكات الإتصالات ويسحبون السلع التي يحصلون عليها مرتين، وذلك في المدينة القاطنين بها، ومرة أخري في مدينة العريش، والتي ينزحون إليها خلال أوقات حظر التجوال، وذلك ضد القانون، حيث أنهم يحصلون على سلع ليست من حقهم.

وأكد راشد، أنه قام بتكليف عدد من مفتشي التموين لـرفح والشيخ زويد، بشأن إيصال المقررات التموينية لهؤلاء المواطنين المستفيدين من الدعم الحكومي في أماكن تواجدهم وفقاً لبياناتهم المسجلة لدي مديرية التموين من خلال البطاقات التموينية الخاصة بهم.

