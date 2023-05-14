مدير تعليم الإسكندرية يتابع امتحانات النقل في أسبوعها الثاني

قال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، في تقريره اليومي الخاص بمتابعة امتحانات النقل، إنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 انتظمت اليوم في مطلع الأسبوع الثاني لها لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية.

وتابع “أبوزيد” سير الامتحانات بعدد من مدارس المحافظة ، واستهلّ جولته التفقدية بحضور شريف فتحي مدير عام إدارة منتزه ثان وأمجد عاطف وكيل الإدارة ، حيث تفقد لجان مدرسة تقسيم الزهور ( 1 ، 2 ) حيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادة اللغة الأجنبية ، وتفقد لجان سير الامتحان بمدرسة تقسيم الزهور الرسمية لغات حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية.

كما تفقد لجان مدرسة تقسيم الزهور الثانوية بنات إذ يؤدي طلاب الصف الثانوي الثانوي صباح اليوم امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من خلال أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ).

وأشاد بانضباط العملية الامتحانية ، مؤكدا توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

ووجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الإمتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة .

وشدَّد مدير المديرية في تعليماته على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكّد على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج .

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم .

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب ، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية .