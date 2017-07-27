مدير تسويق يونيفرسال: نتبنى استراتيجية لدعم مرضى التوحد والسرطان

نساند اليتيمات والأسر الأقل دخلا بالتعاون مع مصر الخير وبنك الطعامكتب ــ المرسى عزت:«المسئولية المجتمعية أحد أهم استراتيجيات عمل مجموعة شركات يونيفرسال للأجهزة المنزلية»، هكذا عبر خالد السيد مدير قطاع التسويق بمجموعة يونيفرسال عن رؤيته لدور المجموعة تجاه المجتمع المحلى.وأضاف السي

نساند اليتيمات والأسر الأقل دخلا بالتعاون مع مصر الخير وبنك الطعام





كتب ــ المرسى عزت:

«المسئولية المجتمعية أحد أهم استراتيجيات عمل مجموعة شركات يونيفرسال للأجهزة المنزلية»، هكذا عبر خالد السيد مدير قطاع التسويق بمجموعة يونيفرسال عن رؤيته لدور المجموعة تجاه المجتمع المحلى.

وأضاف السيد فى حواره لـ«المال»: أن مجموعة يونيفرسال تهتم كثيرًا بتوفير كل إمكانياتها لدعم المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، متحدى الإعاقة والذين يعدون على رأس أولويات عمل المجموعة لدعمهم وتوفير احتياجاتهم.

وأشار إلى أن مجموعة يونيفرسال تولى اهتمامًا خاصًّا بحملات التوعية بأمراض التوحد والسرطان، وكيفية التعامل معهما، إذ تشارك المجموعة فى المبادرات الفاعلة للتوعية ونشر ثقافة التعامل مع تلك الأمراض.

ولفت إلى أن المجموعة تتعاون أيضًا مع مؤسسة مصر الخير، إذ توفر دوما احتياجات الأسر الأقل دخلا من الأجهزة المنزلية، فى العديد من المناطق خاصة فى صعيد مصر.

وأكد السيد أن «يونيفرسال» تقوم بدعم اليتيمات، إذ وفرت لهم الأجهزة المنزلية الكاملة بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الخيرية، منها بنك الكساء، وبنك الطعام، ومؤسسة مصر الخير.

بداية قال خالد السيد، مدير قطاع التسويق بمجموعة يونيفرسال، إن المجموعة تؤمن إيمانا كاملا بدورها تجاه المجتمع المصرى، موضحًا أن المسئولية المجتمعة جزء استراتيجى من عمل المجموعة.

وأضاف السيد فى حواره مع «المال» أن المجموعة من أهم مبادئها أن مسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمع هو الاستثمار الأمثل لبناء علاقات وطيدة مع المجتمع المحيط.

وأشار إلى أن المجموعة تهتم بقضايا التشغيل، إذ تضع على رأس أولوياتها توفير فرص تدريب وفرص عمل بشكل مستمر.

وأضاف أن «يونيفرسال» ترى أن طاقات الشباب هى إحدى المحفزات على توسيع مجالات العمل والاستثمار.

وأوضح مدير قطاع التسويق بمجموعة يونيفرسال، أن المجموعة تعمل أيضًا على زيادة وعى المجتمع تجاه القضايا الصحية الخطرة؛ للحد من انتشارها، والتعرف على كيفية التعامل معها حالة إصابة أحد الأفراد بها.

وأكد أن يونيفرسال تعمل دوما على زيادة الوعى بكيفية التعامل مع مرضى التوحد والسرطان، إذ تشارك دوما فى المبادرات الداعية إلى خفض حدة تلك الأمراض على المجتمع.

وأشار السيد إلى أن يونيفرسال تتعاون مع جمعية مصر الخير، إذ تقوم المجموعة بتقديم الأجهزة المنزلية مجانًا للأسر الأكثر احتياجًا، فى عدة مناطق خاصة فى صعيد مصر.

ولفت إلى أن يونيفرسال تتبنى أيضا عدة حملات لتجهيز اليتيمات، وتوفير كل الأجهزة المنزلية مجانًا، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية، ومنها بنك الكساء وبنك الطعام ومؤسسة مصر الخير.

وأكد أن المجموعة وفرت الأجهزة المنزلية لعدد يفوق 1500 عروسة يتيمة، مؤكدا أن المجموعة مستمرة فى حملتها لدعم اليتيمات والأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح أن مجموعة يونيفرسال تضع أيضا على رأس أولوياتها رعاية مرضى التوحد، فقد قامت بإطلاق عدة مشروعات لرعاية المرضى وقامت الشركه بابتكار شعار للتعامل مع مرضى التوحد يقول «نفهمهم علشان نساعدهم يحققوا أحلامهم ونخلى حياتهم أحسن».

وأضاف السيد أن المجموعة تمكنت من وضع مصر على خريطة العالم للدول التى تهتم بمرضى التوحد، فقد تم إدراج مصر ضمن أكبر برنامج عالمى لمرضى التوحد.

وأشار إلى أن المجموعة نظمت عام 2015 فعاليات اليوم العالمى للتوحد والذى تضمن إضاءة أهرامات الجيزة لأول مرة باللون الأزرق تزامنًا مع انطلاق الفاعليات الدولية للتعبير عن الأمل، والاحترام لمرضى التوحد بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية.

وأوضح السيد أن «يونيفرسال» نظمت أيضًا العام الماضى فاعليات فى محافظة الأقصر ضمن فاعليات اليوم العالمى للتوحد، إذ قامت الشركة بإضاءة معالم الأقصر الأثرية باللون الأزرق.

وأكد أن المجموعة تنظم بشكل دورى فى مقراتها ورش عمل لمرضى التوحد لتصميم الرسومات الهندية وتنمية المهارات الشخصية على يد أمهر خبراء العالم.

وأضاف السيد أن يونيفرسال تحرص دوما على المشاركة فى دعم ورعاية كل الفاعليات المخصصة لمرضى التوحد مثل المسابقات الرياضية والسباقات والأنشطة الثقافية والفنية والتنموية.

ولفت إلى أن يونيفرسال شاركت فى كل الأنشطة التى تستهدف التوعية بكيفية التعامل مع مرضى التوحد، فقد قامت المجموعة بدعم حملة توزيع مطبوعات عن المرض فى محطات الوقود وحملات التوعية ضمن الأنشطة الطلابية بالمدارس.

وأضاف أن المجموعة قامت أيضًا برعاية اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد، والذى شارك فيه الفريق مهاب مميش وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من كبريات الشخصيات العامة.

وأوضح السيد أن المجموعة قامت أيضًا برعاية المؤتمر الأول من نوعه فى مصر عن مرض التوحد، كما قامت بجهود كبيرة ومضنية للحصول على موافقة الجهات المعنية لإعفاء مرضى التوحد من أداء الخدمة العسكرية.

وأكد أن يونيفرسال أطلقت حملة «أنت أقوى من السرطان، أنت أقوى مع يونيفرسال»، والتى تضمنت عدة فعاليات على مستوى الجمهورية للتوعية بالمرض وضرورة الكشف المبكر للسيدات.

وأوضح أن مجموعة يونيفرسال تحملت مصاريف التحاليل والأشعة التشخصيية لأكثر من700 حالة لمرضى السرطان.

وأشار إلى أن المجموعة تكفلت بحملة الفحص المجانى لسرطان الثدى لجميع السيدات من سن 35 حتى 65 عاما من خلال سيارات طبية مجهزة للفحص بالتعاون مع المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى.

ولفت السيد إلى أن يونيفرسال تحملت تكاليف إجراء الأشعة التشخيصية لعدد 1000 سيدة مصابة بسرطان الثدى بالصعيد، كما أهدت المجموعة السيدات اللاتى يعانين من سرطان الثدى وتشوه الأوعية الليمفاوية غسالات كهربائية ومجموعة من منتجات يونيفرسال تقديرا لدورهن فى قهر مرض السرطان.

وأكد السيد أن مجموعة يونيفرسال تحرص دوما على التواجد داخل الفعاليات ذات الحضور النسائى القوى وتخصص أجنحة لتوزيع مطبوعات للتوعية بمرض سرطان الثدى وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج.

وكانت يونيفرسال الراعى البلاتينى لحفلات الوردية «بنت بلادي» التى نظمتها المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى مؤخرًا، وذلك لنشر التوعية بصحة الثدى بين الفتيات والسيدات.

ولفت السيد إلى أن المجموعة تعمل حاليًّا على عدة مشروعات لدعم المسئولية المجتمعية، منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء وحدة رعاية طبية واجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة فى الصعيد مع إنشاء وحدة رعاية طبية واجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة فى الصعيد.

كما تقوم المجموعة وفقًا للسيد بدعم مرضى تشوه الأوعية الليمفاوية على مستوى الجمهورية من خلال منحهم خصومات خاصة على أسعار الغسالات وغسالات الأطباق.

وأضاف السيد أن المجموعة تقوم أيضًا كل رمضان بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين.

من ناحية أخرى، كشف إبراهيم قطب، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يونيفرسال والمدير التنفيذى للمجموعة، أن المجموعة ستتحمل ضريبة المبيعات عن الموزعين والتجار، وستقوم بتسديدها لمصلحة الضرائب، وبعدها سيتم تحصيلها من التجار تخفيفا عنهم.

قال قطب فى حفل أقامته الشركة مؤخرًا إن مجموعة يونيفرسال تعمل جاهدة على تخفيف الأعباء عن موزعى الشركة، بما يحقق المزيد من التكامل بين المجموعة وشركائها.

وأضاف قطب إلى أن شركة يونيفرسال واحدة من أكبر 10 مصدرين على مستوى مصر، مضيفًا أن يونيفرسال تأتى على قمة الشركات المصرية المصنعة للأجهزة المنزلية إذ تسهم يونيفرسال بـ30 دولارًا من كل 100 دولار يتم تصديره فى الأسواق العالمية من مصر فى مجال الأجهزة المنزلية.

وأوضح أن إجمالى الصادرات لكل من أستراليا والبرتغال والسنغال ومنطقة دول الخليج العربى وروسيا وباراجواى بلغ 350.000 ألف بوتاجاز وفق أحدث التقارير.

وأشار إلى أن المجموعة تقوم بتصدير %50 من حجم إنتاجها من الأجهزة المنزلية و%60 من سخانات الغاز.

ولفت قطب إلى أن يونيفرسال تعد العلامة التجارية الأولى للأجهزة المنزلية فى الدول العربية، خصوصا فى السعودية والجزائر والمغرب، كما تحتل مكانة متميزة فى أسواق روسيا وأستراليا والدول الأفريقية.

وأكد أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة فى 12 دولة خلال الفترة المقبلة لتوسيع القاعدة التصديرية لخدمة الاقتصادى المصرى.

وأكد أن يونيفرسال علامة تجارية ليست وكيلا لعلامة تجارية عالمية بل هى علامة تجارية مصرية معروفة عالميا.

وأضاف قطب أن مجموعة مصانع يونيفرسال تلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية المستخدمة فى صناعة الأجهزة المنزلية، ووفقًا لمواصفات الأسواق العالمية التى تستوعب أكثر من %60 من منتجات يونيفرسال وخصوصا سخانات الغاز والغسالات.

وأوضح أن مصانع يونيفرسال المصرية على التكنولوجيا الإيطالية بالكامل، إذ تضم الشركة مجموعة من أمهر الخبراء الإيطاليين فى التصميم والأعمال الفنية والتدريب لتأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتهم.

وأكد قطب أن المجموعة تمكنت من تصنيع الخامات المغذية للصناعة بتكنولوجيا وجودة إيطالية معتمدة، وتستورد الشركة باقى الخامات التى لا تصنع فى مصر من إيطاليا.

ولفت قطب إلى أن تحتل سخانات شركة يونيفرسال المرتبة رقم 4 على مستوى العالم، كما حصلت سخانات يونيفرسال على تقييم دولى كأفضل سخان غاز فى الشكل وفى معايير الأمان.

وأضاف أن شركة يونيفرسال تمتلك أكبر معمل لاختبار السخانات والتى تعتمد عليها الجهات المعنية فى مصر لاختبار كفاءة وجودة السخانات المستوردة والمحلية.

وأشار قطب إلى أن يونيفرسال لديها أكثر من 3000 موزع معتمد و30 مركز صيانة داخل مناطق الجمهورية.

وأضاف قطب أن مجموعة يونيفرسال بدأت فى تصنيع وإنتاج التكييفات وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، لافتا إلى أن المجموعة تسعى لأن تكون أكبر حصة سوقية فى توزيع وإنتاج التكييف خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن يونيفرسال توسعت عالميا لكى يصبح لها فروع بكل من أستراليا، السنغال، إنجلترا، إيطاليا، وروسيا.

وأشار قطب إلى أن يونيفرسال تتواجد فى أكثر من 80 دولة على مستوى العالم، وتستخدم منتجاتها فى أكثر من 10 ملايين منزل.

وأوضح أن يونيفرسال بدأت عملها من خلال مصنع بخط إنتاج بوتاجازات الغاز على مساحة 15 ألف متر، فى عام 1994، اتسعت مساحة المصنع المتاحة لتصبح 26 ألف متر.

وأوضح قطب أنه فى عام 2000، تضاعفت مساحة المصنع لتصل 74 ألف متر، وأنشأ المهندس يسرى قطب رئيس مجلس إدارة المجموعة الشركة الثالثة «يونيفرسال للتكنولوجيا الإلكترونية» لتقدم أحدث التكنولوجيا لمنتجات يونيفرسال، واتسع نطاق عمل مصانع يونيفرسال ليشمل الغسالات فول أتوماتيك، وبوتاجات الغاز ذات الشفاط، كما توسعت الشركة فى عمليات التصدير للخارج.

وأضاف قطب أن عام 2003 شهد توسعات جديدة فى المصنع، إذ بلغت مساحته 118 ألف متر، كما أضافت يونيفرسال منتجين جديدين فى الأجهزة المنزلية؛ وهما الغسالات شبه الأتوماتيك والمينى، فى عام 2006، بلغت مساحة المصنع 250 ألف متر.

وأوضح قطب أنه فى 2016، تمتلك مجموعة يونيفرسال 3 مصانع رئيسية لصناعة البوتوجازات والغسالات والسخانات و11 مصنعًا لباقى الأجهزة المنزلية التى تنتجها الشركة والصناعات المغذية، بالإضافة إلى مصنع تحت الإنشاء.

وأشار قطب إلى أن السعة الإنتاجية ليونيفرسال تصل إلى مليون و200 بوتاجاز سنويا و700.000 سخان سنويا، كما ينتج المصنع الجديد 3 ملايين غسالة سنويا للسوقين المحلية والتصديرية.

وأكد قطب أن %60 من إجمالى استثمارات يونيفرسال صناعات مغذية، مضيفًا أن إجمالى الاستثمارات فى الصناعات المغذية يصل إلى مليار وثمنامئة مليون جنيه مصرى.

وأشار قطب إلى أنه يفيض عن الاكتفاء الذاتى لشركة يونيفرسال %25 يتم توريدها للسوق المحلية.

وأوضح قطب أن يونيفرسال تمتلك أحدث ماكينات لحقن البلاستك والتى تقوم بخدمة قطاعات السيارات والصناعات البلاستيكية، كما تقوم المجموعة بصناعة الاسطمبات molds لقطاع السيارات والصناعات البلاستيكية، وتقوم بإمداد الخدمات والصناعات المغذية لقطاعات صناعية مختلفة بعدة مجالات غير نظيرتها من الأجهزة المنزلية.

وأضاف قطب فى عام 1994، استطاعت شركة يونيفرسال تحقيق %50 من الاكتفاء الذاتى من احتياجاتها، وذلك بعد توسعها بنجاح فى صناعة المعادن والمواد الخام.

وأوضح أن المجموعة تمكنت عام 2003 من تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من المعادن والمواد الخام الأخرى المستخدمة فى تصنيع منتجاتها، إذ أنشأ المهندس يسرى قطب رئيس مجلس إدارة المجموعة شركة «يونيفرسال للصناعات المعدنية»، وأطلقت جيلاً جديدًا من بوتاجازات الغاز المطوَّرة والتى يعكس تصميمها الخصائص الحديثة والجودة المتميزة التى عرفت بها يونيفرسال.

وأوضح قطب أنه مع التوسع فى إنشاء المصانع وتنوع الصادرات، أصبحت الشركة تنتج %70 من احتياجاتها من الخامات والمكونات التى تلزم عملية التصنيع.

وأضاف أن عدد العاملين فى مجموعة شركات يونيفرسال 15 ألف موظف بشكل مباشر فى مصر، و48 ألف عامل بشكل غير مباشر.

وأوضح قطب أن المجموعة توفر فرص عمل بشكل مستمر، خصوصا فى ظل التوسعات المستمرة للمصانع.

وأضاف أن المجموعة تقوم بنظام متطور للتدريب لرفع كفاءة العمالة المصرية، ونقل الخبرات الإيطالية، كما يتمتع العاملون بالشركة بنظام تأمينى متميز وحوافز جذابة.

وأشار قطب إلى أنه فى عام 2004، أنشأت يونيفرسال شركة «يونيفرسال للصناعات الهندسية» والتى يديرها مجموعة من المهندسين والمصممين المهرة المتميزين للتركيز على تطوير المنتجات وتحديثها باستمرار، ظهرت النجاحات الأولى لهذه المجموعة المتميزة من المديرين والمصممين مع التصميم الإبداعى لبوتاجاز الغاز بومباى، وطرح منتج جديد من الأجهزة المنزلية وهو سخان الغاز الكلاسيكى.

كما شهد عام 2004 أيضا طرح فرن المايكروويف والسلسلة «المزدوجة» من الأجهزة؛ وهى الأجهزة التى احتلت فيها يونيفرسال الريادة بين دول العالم العربى، كما شهدت هذه السنة طرح يونيفرسال لبوتاجاز الغاز الجديد ذى التصميم الأمثل المعروف باسم «دياموند» فى السوق، وتم إنشاء شركتين جديدتين هما «يونيفرسال للدعم والتطوير» و»يونيفرسال للكرتون والورق».

وأوضح قطب أنه فى عام 2016 افتتحت يونيفرسال أول مصنع من نوعه فى مصر لصناعة الاسطمبات، وهو من الصناعات المغذية لتصنيع الاسطمبات لمختلف المجالات والصناعات باستثمار 130 مليون جنيه، وذلك بهدف تقديم موديلات جديدة من الأجهزة المنزلية بأحدث تكنولوجيا، فى عام 2016 افتتحت يونيفرسال مصنع لصناعة الغسالات بطاقة إنتاجية 3 ملايين غسالة للسوق المحلية والتصدير.

وأكد قطب أن المجموعة تعمل على توفير منتج مصرى عالى الجودة للاستهلاك المحلى والتصدير.

وأضاف أن المجموعة تحرص دوما على الاستثمار فى الصناعات المغذية لتقليل الاستيراد وتوفير صناعات مغذية محلية عالية الجودة، كما تحرص المجموعة على توفير العملة الأجنبية من زيادة الصادرات وخفض الواردات بشكل يخدم الاقتصاد المصرى، كما تعمل على توفير فرص عمل بشكل دورى وخصوصا مع التوسعات المستمرة فى الإنتاج.

وأشار قطب إلى أن المجموعة تستهدف المساهمة بنسبة تتراوح من 3 إلى %4 من الدخل القومى خلال الأعوام المقبلة.

يذكر أنه عام 1984 أسس المهندس يسرى قطب شركة يونيفرسال، وبدأت نشاطها بإنشاء مصنع بوتاجازات الغاز على مساحة 15 ألف متر، ومع بداية العمل كانت هناك رؤية طموحة حتى أصبحت يونيفرسال أحد رواد الصناعة المعدنية والهندسية فى العالم.

فى عام 2006 أصبحت مجموعة تضم ثمانى شركات تابعة لها، وبلغت مساحة المصانع 250 ألف متر وفريق عمل يضم 4890 موظفًا.

فى عام 2010، تم تأسيس شركة قابضة تضم عددًا من الشركات التى تحمل اسم «يونيفرسال»، ووضعت الشركة خطة متكاملة لإعادة تطوير كاملة للمنتجات كل عامين، ومن المتوقع أن تصل منتجاتها المستخدمة فى 15 مليون منزل حول العالم بنهاية 2016.

بلغ حجم استثمارات الشركة 3 مليارات جنيه بحلول عام 2016، بالإضافة إلى ضخ مليار جنيه بنهاية عام 2016 فى مصنع جديد لإنتاج الغسالات.

أصبحت مجموعة يونيفرسال عام 2016 تضم 14 مصنعا، منها مصانع مغذية تقوم بخدمة مجالات صناعية فى مختلف المجالات كصناعات السيارات والبلاستيك.