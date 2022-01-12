اتصالات وتكنولوجيا

مدير تسويق ريلمي : طرح هاتف GT Master Edition في مصر تأخر لصعوبات لوجستية خارج إرادتنا

الشركة لم تلغ الحجوزات المسبقة علي الجهاز
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6:40 م, الأربعاء, 12 يناير 22 6:40 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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 قال هشام محرم ، مدير التسويق والمتحدث الرسمي لشركة ريلمي الصينية للهواتف المحمولة في مصر ، إن تأخر طرح هاتف الشركة الجديد GT Master Edition خارج عن إرادتها، ويعود إلى صعوبات لوجستية تتعلق بالإفراج عن شحنات الهواتف الجديدة الواردة لمصر.


وكانت شركة ريلمي قد أعلنت يوم 8 ديسمبر الماضي عن إطلاق الهاتف الجديد و فتح باب الحجز المسبق على GT Master Edition خلال الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر الماضي على موقع أمازون لخدمات التجارة الإلكترونية وفروع شركة بي تك.

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وأوضح محرم في تصريحات خاصة للمال أن ريلمي تمكنت من الحفاظ على سعر الهاتف بإصداريه و إبقائه في شريحة الأسعار المنافسة رغم قرار الدولة مؤخرا فرض رسوم جمركية بنسبة 10% علي الهواتف المستوردة من الخارج، مضيفا أن هاتف GT Master Edition من المتوقع طرحه بالسوق المصرية قبل نهاية يناير الجاري.

وتابع بأن السعر الرسمي للهاتف الجديد  بنسختيه سيتراوح بين 6799 و 7599 وهو السعر الرسمي لنسختي الهاتف، مؤكدا عدم وجود أي احتمالات لرفع سعر الهاتف عقب طرحه بالأسواق.

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وعلق قائلا: تحملت الشركة و الموزع  جزء من ثمن الهاتف و قامت بإجراءات عاجلة لتحمل اسعار الخدمات اللوجيستية ,متمثلة في تحمل تكلفة النقل و التوزيع و الرسوم الجمركية لضمان عدم زيادة سعر الهاتف , لافتا إلي أن ريلمي قررت  الحجوزات المسبقة للهاتف فور علمهم بمشكلة تأخر وصوله للبلاد

واستطرد: لم يتم إلغاء اية حجوزات للهاتف او خصم أموال من العملاء.

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يذكر أن GT Master Edition مزود بمعالج البيانات Snapdragon 778G 5G بتقنية معالجات 6 نانومتر المتطورة، ويتألف من 4 أنوية A78 بتردد رئيسي حتى 2.4 جيجا هرتز .

كما أنه مزود أيضا بذاكرة وصول عشوائية حتى 8 جيجابايت وكاميرا رئيسية 64 ميجا بكسل، وشاشة AMOLED Fullscreen بمعدل تحديث 120 هيرتز، ونظام غرفة تبريد البخار.

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