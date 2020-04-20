مدير تسويق «ريلمى»: مليون مستخدم لهواتف الشركة فى مصر

كشف محمود طه ، مدير التسويق فى شركة «ريلمى» الصينية للهواتف المحمولة بمصر ، أن ريلمى من أكثر 7 شركات هواتف مبيعا على مستوى العالم ، موضحا أن عدد مستخدمى هواتفها يصل لأكثر من 25 مليون مستخدم .

جاء ذلك حفل الإطلاق الذى نظمته الشركة أونلاين اليوم الإثنين للإعلان عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة فى مصر ” ريلمى 6 ” وريلمى 6 برو تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح طه أن عدد مستخدمي سلسلة ريلمي 6 عالميا يصل حاليا لأكثر من 18 مليون مستخدم ، مؤكدا أن ريلمي تأتي ضمن أكبر 5 شركات مبيعا للهواتف الذكية فى مصر خلال فترة تزيد على عام ولديها أكثر من مليون مستخدم .

وذكر أن الشركة تستهدف خلال العام الحالي التركيز أيضا على منتجات أخرى بخلاف المحمول منها سماعات البلوتوث ، والساعات الذكية وسيتم الإعلان قريبا عن أسعار ومواعيد إطلاقها محليا .

وأضاف أن «ريلمى» تمتلك مركز صيانة حصرى لتقديم خدمات ما بعد البيع فى القاهرة وتخطط لتغطية كامل المدن الكبري خلال المرحلة المقبلة ، تزامنا مع طرح خدمات أخري ذات قيمة مضافة منها خدمة الصيانة السريعة ، والصيانة من المنزل ، مبينا أن هواتف ريلمى متوافرة حاليا فى 4000 منفذ بيع على مستوي الجمهورية تغطى 26 مدينة .