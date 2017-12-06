مدير اليونسكو: مستمرون في حماية الثراث بمصر

دعاء محمودقال الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، إن المنظمة مستمرة فى حماية التراث المصري، لافتا إلى القيام، بالتعاون مع وزارة الآثار، بدعم إنشاء وإعادة تأهيل العديد من المرافق الثقافية بما فيها المتحف القومى للحضارة المصرية.وأوضح أن 7 أعوام مرت علي تأسيس مكت



دعاء محمود

قال الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، إن المنظمة مستمرة فى حماية التراث المصري، لافتا إلى القيام، بالتعاون مع وزارة الآثار، بدعم إنشاء وإعادة تأهيل العديد من المرافق الثقافية بما فيها المتحف القومى للحضارة المصرية.

وأوضح أن 7 أعوام مرت علي تأسيس مكتب اليونسكو بالقاهرة وما زال متمسكا بشعاره “الخالد بناء السلام في عقول الرجال والنساء”.

وأضاف أن المعرفة والعلوم والتكنولوحبا مدخلهم الأساسي لتقليص الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتوطيد السلام وهذا ما أكدت عليه خطة لتنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها جميع الدول العربية.

ولفت فريز خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد حاليا بمتحف الحضارة الفسطاط للاحتفال بمرور 70 عاما علي تأسيس المكتب في الدول العربية، إلى أن المكتب يقوم بالعمل علي المستوي الإقليمي بدعم الدول العربية في العديد من المجالات وبآليات مختلفة تتضمن تطوير وترويج العلوم الطبيعة وضمان استفادة الجميع من أوجه التقدم العلمي وإقامة اقتصادات ومجتمعات المعرفة.

وأشار إلي أن المكتب يسعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية علي صياغة شرعية أخلاقية للعلوم والتكنولوجيا بهدف حمايتها، مضيفا أن المكتب يعمل علي تطوير قدرات البلدان العربية علي التصدي لتغير المناخ والتعامل مع تبعاته كما يسعي لحماية التنوع البيولوجي والجيولوجي الفريد في للمنطقة من خلال الترويج لمحميات المحيط الحيوي.

وتابع أن نشاطات المكتب في مصر تشمل العمل علي دعم التعليم والثقافة وتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمحو الأمية لدي الفتيات والنساء وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا ان المكتب يشمل في عمله مصر وليبيا والسودان.

ولفت الي أن نجاحات الأعمال توالت لمكتب اليونسكو فى القاهرة على مدى السنوات الماضية، سواء فى مصر أو المنطقة العربية، وكان هناك العديد من المحطات مهمة فى تطور أعمال المكتب التى ربما كان من أهمها أعمال حماية التراث فى مصر، وبخاصة حملة إنقاذ آثار النوبة ومعبد أبو سمبل.

كما وجه عبر كلمته رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعم اليونسكو منذ تأسيسها، وعلى تقديم مبنى متميز افتتح هذا العام كمقر جديد للمكتب فى بمنطقة ٦ اكتوبر.

وتعهد فريز بعدم الاكتفاء بالمشاريع والانجازات التي حققها المكتب، مؤكدا أن هناك تحديات متعاظمة في المنطقة.

وتابع اننا نطمح الى المزيد من التحرك لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحسين رفاهية الانسان في مصر وفي الدول العربية كافة.