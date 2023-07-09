مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلق على خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من مفاعل فوكوشيما النووي

رأى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الأحد إن الاهتمام الكبير الذي تجذبه خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من مفاعلها النووي في فوكوشيما في المنطقة، “منطقي جدًا،” حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال جروسي أيضا إنه يتفهم أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الخطة، لكنه أضاف أن مراجعة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي خلصت إلى أنها “تتماشى مع معايير السلامة الدولية” إذا تم تنفيذها وفقا للخطة.

والتقى جروسي مع أعضاء من الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية يوم الأحد الذين عبروا عن مخاوف شعبية قوية بشأن خطة اليابان وانتقدوا النتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال جروسي في الاجتماع: “القضية التي أمامنا اليوم اجتذبت الكثير من الاهتمام وهذا منطقي تماما لأن الإجراءات والطريقة التي ستتعامل بها اليابان مع ذلك الأمر… لها تبعات مهمة”.

وذكر عضو في الحزب الديمقراطي يرأس لجنة خاصة بشأن المسألة إن نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية “تشوبها أوجه قصور” وإن المخاوف العامة الشائعة على نطاق واسع بشأن السلامة في بلاده “مشروعة ومنطقية”.

وقال واي سيونج-جون عضو الحزب لجروسي “نشعر بالأسف حيال توصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نتيجة مفادها أن تصريف مياه ملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية يفي بالمعايير الدولية”.