مدير الهلال الأحمر الفلسطيني : ثلثي المساعدات الدولية التي دخلت إلى غزة جاءت من مصر

قال الدكتور مروان الجيلاني مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلثي المساعدات الدولية التي دخلت إلى غزة جائت من مصر، مؤكدًا أن 99.99% من الشعب الفلسطيني خاصة قطاع غزة يعلم جيدًا الدور الكبير الذي تقوم به مصر ويشكرونها عليه.

وأضاف الجيلاني خلال مداخله هاتفيه مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر أن ما تردد عن وجود أغذية منتهية الصلاحية تم إرسالها إلي قطاع غزة غير صحيح، مشيرًا إلي أنه يتم التأكد من صلاحية كافة المنتجات.

يشار إلي أنه تم حتي الأن دخول أكثر من 370 شاحنة محملة بمواد ومساعدات انسانية إلي قطاع غزة عبر معبر رفح البري، والتي تم ارسالها عبر 27 طائرة من 19 دولة تحمل اكثر من 7 آلاف طن.