مدير المنتخب يكشف كواليس استبعاد السداسي من قائمة المونديال

علي المصريأكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن اليوم هو الأخير لبعثة المنتخب في إيطاليا قبل التوجه إلى بلجيكا لخوض الودية الأخيرة أمام منتخب بلجيكا قبل خوض منافسات مونديال روسيا.وكشف لهيطة: "كوبر اجتمع مع السداسي المستبعد من قائمة المنتخب عقب مران اليوم وأبلغهم بالقرار ومهما حاولنا تخفيف الأمر عل

علي المصري

أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن اليوم هو الأخير لبعثة المنتخب في إيطاليا قبل التوجه إلى بلجيكا لخوض الودية الأخيرة أمام منتخب بلجيكا قبل خوض منافسات مونديال روسيا.

وكشف لهيطة: “كوبر اجتمع مع السداسي المستبعد من قائمة المنتخب عقب مران اليوم وأبلغهم بالقرار ومهما حاولنا تخفيف الأمر عليهم إلا أن استبعادهم من القائمة النهائية أمر أحزنهم بشكل كبير”.

وشدد مدير المنتخب على جاهزية لاعب وسط المنتخب محمد النني للمشاركة في مباريات المنتخب بعد تعافيه من الإصابة، موضحا أن جهاز المنتخب يتابع وديات المنتخب السعودي ومنتخب روسيا قبل مواجهتهم بالمونديال.

وكان الجهاز الفني قد استبعد محمد عواد وكريم حافظ وعمرو طارق وأحمد جمعه ومحمود عبدالعزيز وأحمد حسن كوكا من قائمة مصر المشاركة في كأس العالم “روسيا 2018″، والتي ستنطلق يوم 14 من الشهر الحالي، وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.