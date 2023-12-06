مدير الملاحة بخط ONE الياباني: عطل مفاجئ وراء اصطدام سفينة الحاويات بالكوبري العائم لقناة السويس الجديدة

تواصل أربعة قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس عمليات قطر سفينة الحاويات “ONE ORPHEUS”، والتي ترفع علم سنغافورة والتي تعبر القناة قادمة من موانئ سنغافورة ومتجهة إلى ميناء روتردام الهولندي، ضمن قافلة الجنوب.

وتشمل القاطرات الأربعة مساعد1 و2 وبركة 1، وأخيرا أمين زيد أحدث قاطرات هيئة قناة السويس بجانب عدد من الغواصين للتأكد من سلامة بدن السفينة.

ومن ناحيته، قال وسام مصطفي مدير الملاحة بالخط الملاحي الياباني ومسئول عبور قناة السويس أن المركب مازالت متعطلة في الكيلو 74 ترقيم قناة في قطاع الإسماعيلية بالقرب من بحيرة التمساح ،مرجعا الجنوح إلي عطل مفاجئ في دفة السفينة مما أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي العائم وأحدث تلفيات به مشيرا إلى هيئة قناة السويس تبذل قصاري جهدها لتعويم السفينة.

وقال “مصطفى” إن الطاقة الاستيعابية القصوى للسفينة تصل إلي 8000 حاوية بما يوازي 101 ألف طن ،ويبلغ طول السفينة 336 مترا، وعرضها 46 مترا .

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الدفع بأربعة قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة .

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمن حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية، مؤكدا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.