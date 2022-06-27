مدير المكتب الفني: ضرائب إيجار الشاليهات ليست جديدة والبيان توعية مع موسم المصايف والإجازات

علق طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، على مطالبة مصلحة الضرائب أصحاب الشاليهات في المصايف بإخطار المديريات المختصة عند تأجيرها، قائلاً : المطالبة ليست جديدة بل هي إجراء قديم ولكن نشر اليوم كنوع من التوعية من مصلحة الضرائب للمجتمع مع بداية موسم الصيف والإجازات مع بدء تأجير الشاليهات.

وأضاف عبد السلام مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، الهدف هو إيصال رسالة لأصحاب الشقق والشاليهات بنقلهم لو أجرت وحدتك سواء بمدة محدودة أو مفروش فالقانون يعتبر ذلك إيراد ثروة عقارية .

وتابع عبد السلام أن ذلك يخضع لضريبة الدخل بما يجعل هناك إلتزاماً بإخطار المديرية بالتأجير لو مافيش ملف ضريبي لازم تفتحه.

وشدد عبد السلام أنه إذا لم يكن للمالك ملف ضريبي فإن القانون يضع عليه التزام بأن يقوم بفتح ملف، موضحا “نريد أن نضع الكل أمام التزاماته، وأن يؤدي الجميع التزاماته بشكل محترم بعيدا عن أي مشكلات قد تحدث نتيجة المخالفة”.