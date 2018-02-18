مدير المعهد المصرفي المصري يزور الكويت والبحرين

أحمد الدسوقى قام عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بجولة إقليمية لدولتي الكويت والبحرين. وفي هذا السياق، أعرب عبد العزيز نصير عن سعادته بهذه الزيارات لتفعيل التعاون المشترك، وأكد: "أن الاجتماعات شملت مناقشة إطار التعاون بين المعهد المصرفي المصري وبين معهد الدراسات المصرفية ب

أحمد الدسوقى

قام عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بجولة إقليمية لدولتي الكويت والبحرين.

وفي هذا السياق، أعرب عبد العزيز نصير عن سعادته بهذه الزيارات لتفعيل التعاون المشترك، وأكد: “أن الاجتماعات شملت مناقشة إطار التعاون بين المعهد المصرفي المصري وبين معهد الدراسات المصرفية بالكويت ومعهد البحرين للدراسات المصرفية بهدف بناء وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع العديد من الجهات العاملة في قطاع التدريب على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية”.

واستهل السيد نصير زيارته بالكويت؛ حيث زار معهد الدراسات المصرفية هناك، واجتمع بيعقوب الرفاعي، مدير عام معهد الدراسات المصرفية، ولفيف من مديري إدارات التدريب والتسويق وتطوير الأعمال بالمعهد، لبحث سبل تنشيط التعاون المشترك بين المؤسستين. وجاء ذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين المعهدين منذ عام 2013 بما ينعكس بالإيجاب على تنمية وتطوير الموارد البشرية بكل من الدولتين.

ومن جانبه عبر الرفاعي عن تقديره لهذه الزيارة متمنياً تفعيل ما تمت مناقشته من مشاريع مشتركة بين المعهدين، رغبةً منه في مد جسور العلاقات بين مصر والكويت ودعم التنمية في مجال التدريب والتطوير في البلدين.

كما قام نصير بزيارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بمملكة البحرين واجتمع مع أحمد الشيخ، مدير عام المعهد، ومديري إدارات التدريب هناك، لبحث سبل التعاون بين المؤسستين، وتفعيل اتفاقية التفاهم الموقعة بين المعهدين منذ عام 2014.

وأشاد الشيخ بالزيارة وبما تم مناقشته من سبل التعاون لتعزيز العلاقات بين مصر والبحرين وبخاصة في مجال التدريب والتنمية البشرية.

