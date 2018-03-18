مدير المعهد المصرفى المصرى: 4 بنوك تطلب الاستفادة من التعلم الإلكترونى

■ فعاليات وبرامج إذاعية ضمن أسبوع التثقيف المالى ■ %30 زيادة فى المتدربين ضمن برامج «SMEs» بعد مبادرة «المركزي»سيد بدرأكد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، أن برنامج التعلم الإلكترونى، الذى أطلقه المعهد خلال فبراير الماضى، يلقى قبولاً من

■ فعاليات وبرامج إذاعية ضمن أسبوع التثقيف المالى

■ %30 زيادة فى المتدربين ضمن برامج «SMEs» بعد مبادرة «المركزي»



سيد بدر

أكد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، أن برنامج التعلم الإلكترونى، الذى أطلقه المعهد خلال فبراير الماضى، يلقى قبولاً من جانب البنوك، مشيرا إلى أن المعهد تلقى طلبات من 4 مصارف للاستفادة من الدورات التدريبية المتاحة، على المنصة الجديدة.

لفت نصير إلى أن المنصة كانت متاحة قبل إطلاقها للبنوك لطلبة الجامعات، لتبادل المواد العلمية، إلا أن الإطلاق الجديد يتيح للمصرفيين الاستفادة من الدورات التدريبية، وتلقيها عبر الفيديوهات التفاعلية على الموقع الإلكترونى للمعهد، دون الاضطرار لترك العمل والذهاب لأفرع المعهد المصرفى لتلقى التدريب، كما أن هناك أنواعا أخرى من طرق تلقى المحتوى التدريبى، منها الملفات الصوتية للمحتوى المكتوب، وأفلام الرسوم المتحركة.

تابع نصير: «من خلال تواصل البنك مع المعهد يقوم الأخير بإعداد المحتوى التدريبى، وإتاحته على المنصة، ليقوم المتدرب بالاستفادة منه بعد تلقى كلمة مرور، وأن النظام الجديد يتيح للبنك معرفة مدى تفاعل المتدرب مع الدورة التدريبية، ومدى الاستجابة للأسئلة، ويستطيع تقييمه بشكل دقيق».

كما أتاح المعهد المصرفى، منذ بداية العام الجارى منصة التعلم الإلكترونى لصالح 2500 طالب، من 17 جامعة، ضمن برنامج التدريب من أجل التوظيف الذى يدعمه البنك المركزى المصرى، وتتيح لهم المنصة تبادل المادة العلمية، والاستفادة منها لتأهيلهم لسوق العمل، وفقًا لنصير.

فيما يتعلق بمشاركة المعهد المصرفى فى فعاليات الأسبوع المالى العالمى، الذى تنظمه المنظمة الدولية لمالية الشباب والأطفال، أوضح نصير أن المعهد مستمر فى الأنشطة التى يقوم بها ضمن مبادرة «عشان بكرة» للتوعية المالية، بالتعاون مع المدارس، ومراكز الشباب، والأندية الرياضية، على مستوى الجمهورية، كما أن العام الحالى يشهد إضافة أدوات توعية جديدة عبر برامج إذاعية، ومسابقات تنافسية لزيادة الوعى المالى لدى المواطنين، وتشجيعهم على المشاركة من خلال منح جوائز عينية.

ذكر نصير أن المعهد مستمر فى برنامج البنك المدرسى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع بنوك القطاع المصرفى لتنظيم حملات توعية للأطفال، بشأن المنتجات البنكية، كما يتيح لهم البرنامج ممارسة بعض العمليات المصرفية، ومشاركة المعهد فى معرض الكتاب الدولى، فضلا عن إضافة محتوى متعلق بالتثقيف المالى ضمن برنامج التدريب من أجل التوظيف.

شدد على أن جهود المعهد للنهوض بالتوعية المالية، وزيادة نسبة المستفيدين من هذه الأنشطة مستمرة طوال العام، وليست مقتصرة على هذا الأسبوع فقط، لافتًا إلى أن مبادرة «عشان بكرة» للتوعية المالية استفاد منها 5.660 مليون طفل وشاب منذ إطلاقها عام 2012، وحصل المعهد على جوائز متعددة من المؤسسة الدولية لمالية الشباب والأطفال، تقديرًا للجهود التى قام بها فى إطار المبادرة.

نوه إلى أن المعهد شارك فى معرض مصر للعلوم والهندسية، وعقدت ندوات تثقيف مالى للجامعات، ويحرص على طباعة منشورات تحتوى على مصطلحات تتعلق بمفهوم الادخار، والاستثمار، والمفاهيم الأخرى، ويعمل على زيادة التفاعل على صفحة المعهد، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، من خلال طرح المعلومات والمصطلحات التى من شأنها رفع من الوعى المالى للمواطنين.

أجرى المعهد المصرفى من خلال وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العديد من الدراسات المتعلقة بتجارب الدول الخارجية المتميزة، فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، فى هذا الصدد أوضح، أن جهود المعهد للنهوض بهذا القطاع مستمرة، من خلال تدريب المصرفيين على أحدث النظم للتعامل مع هذه النوعية من المشروعات، مؤكدًا أن نسبة المتدربين على البرامج التى يقدمها المعهد فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتفعت %30 عقب إطلاق مبادرة المركزى لإقراض المشروعات بفائدة ميسرة.

قال نصير، إن المعهد قام بزيادة عدد الشهادات الدولية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تواصل وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديم الدعم الفنى للبنوك التى ترغب فى إنشاء إدارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى، الدور الذى تقوم به الوحدة منذ إنشاءها عام 2008.

لم يقتصر دور المعهد على التعاون مع البنوك لتطوير قطاع «SMEs»، فيقول نصير، إن المعهد يحرص على التعاون مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعقد ندوات التوعية بشأن كيفية تأسيس المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى وكيفية قراءة القوائم المالية، كما عقد المعهد أكثر من دورة تحت عنوان «ابدأ مشروعك» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة الشباب والرياضة، ولاقت إقبالًا كبيرًا، فضلًا عن تدريب 170 من موظفى وزارة الشباب والرياضة، ليكونوا مؤهلين لتقديم الدورات التدريبية للشباب.

أضاف أن الفترة المقبلة تشهد تدشين معرضًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لعرض منتجاتهم داخل المعهد، لزيادة مساحة التفاعل مع المجتمع.

اعتبر نصير، أن العام الجارى عام التحول الرقمى للمعهد المصرفى، فبخلاف طرح برنامج التعلم الإلكترونى الذى يتيح الدورات التدريبية للبنوك عبر الموقع الإلكترونى، فإن المعهد حول محتوى مجلة «المصرفيون»، التى تصدر كل 3 أشهر، إلى محتوى إلكترونى، والنسخ المطبوعة.

كشف عن عزم المعهد تنظيم المؤتمر السنوى الخاص به، نهاية العام المالى الجارى، ليناقش تطورات التكنولوجيا المالية، بعدما شارك بشكل ناجح فى مؤتمر Seamless شمال أفريقيا، تحت رعاية البنك المركزى الشهر الماضى، لافتًا إلى أن التطور التكنولوجى أصبح يلعب دورًا محوريًا فى العمل المصرفى خلال الفترة الحالية.

عن نية المعهد افتتاح أفرع جديدة لمواكبة الانتشار الجغرافى للبنوك، لا سيما بمنطقة القناة، أكد نصير أن توصيل البرامج التعليمية ونشر التدريب لا يستدعى الانتشار الجغرافى فى أماكن بعينها، لافتًا إلى أن المعهد لديه فرع بمحافظة بورسعيد، لخدمة منطقة القناة، لكنه يستطع الوصول لعملائه فى المحافظات من خلال انتقال المدرب والمادة العلمية عبر التنسيق مع المراكز الرئيسية، فضلا عن إتاحة التعلم الإلكترونى، الذى يوفر الكثير من الوقت، والجهد على المتدربين والمحاضرين، ويزيد من فاعلية تلقى المادة العلمية.

تطرق نصير إلى الجهود التى يقوم بها المعهد لتدريب شباب الصحفيين، وزيادة وعى الصحافة الاقتصادية بالقضايا المالية والبنكية، وعقد المعهد أكثر من دورة تدريبية بالتعاون مع البنك المركزى، خلال الفترة الماضية، كما عقد مؤخرًا دورة أكثر عمقًا بالتعاون مع البنك المركزى عن السياستين المالية، والنقدية، وأخلاقيات العمل الصحفى، لافتًا إلى أن المعهد يتلقى ملاحظات الصحفيين باستمرار، لتطوير البرامج المتاحة، ويستهدف الفترة المقبلة إتاحة المزيد من الدورات، حتى لا تتكرر أكثر من مرة فى العام الواحد، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الصحفيين، وخلق نماذج يحتذى بها.

كما أشار إلى أن برنامج Mentorship الذى ينفذه المعهد بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والمجلس القومى للمرأة، ومنتدى الخمسين سيدة، من خلال قيام القيادات الحالية، بتقديم التدريب والمشورة للقيادات الأصغر، خلال برنامج يمتد إلى 6 أشهر، وقيام كل قيادة بتبنى أكثر من متدربة فى مجالات مختلفة، ليس فقط داخل القطاع المصرفى، لتصبح المتدربة قادرة على وضع خطة واضحة لتنمية مهاراتها، لتوفير نماذج ناجحة من قيادة المرأة يحتذى بها المجتمع، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج أطلقت، وتتضمن 28 متدربة.

أنشأ المعهد المصرفى 1991، ليكون الذراع التدريبى للبنك المركزى، وله 3 أفرع إلى جانب المركزى الرئيسى بمدينة نصر، ومحافظتى الإسكندرية وبورسعيد، ويضم المركز الرئيسى وفروعه 30 قاعة تدريب، و9 معامل حاسب آلى وقاعتين للمؤتمرات، وتسهيلات أخرى للتدريب.

يضم المعهد 6 إدارات رئيسية، إدارة برامج العمليات المصرفية والتمويل والتى تقدم الدورات التقنية المتخصصة فى المجالات المصرفية والمالية المختلفة، وإدارة برامج المهارات الإدارية، وتطوير الأداء لتطوير أداء العاملين بالقطاع المصرفى والمالى، إلى جانب إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة برامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات، ووحدتى الحومكة، وخدمات التقييم، أنشأت نهاية عام 2015، تجدر الإشارة إلى أن وحدة خدمات التقييم منوطة بتقييم العاملين، والمعينين الجدد بالقطاع المصرفى، والمالى باستخدام أحدث الأساليب العلمية حتى يكون الاختيار بين المرشحين على أساس الجدارة، والقدرات، والمعرفة، والمهارات الشخصية.

كما يضم المعهد 4 إدارات داعمة مثل إدارة الجودة الشاملة، التى تتولى مراجعة تفاصيل وعناصر العملية التعليمية والتدريبية، وإدارة التعاون الدولى والجهات المانحة المنوطة باستقدام خبراء أجانب لتقديم البرامج التدريبية فى مصر، أو تنظيمها خارج مصر بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية المتخصصة، ويضم المعهد أيضا، إدارة البحوث والتوعية المسئولة بشكل مباشر عن تنظيم ندوات تعريفية، وتنظيم المؤتمر السنوى للمعهد عن أهم المستجدات المصرفية والمالية، كما أن لها إصدارات المطبوعة والإلكترونية، التى ترسل للبنوك، ورفعها على الموقع الإلكترونى للمعهد، أخيرا؛ إدارة تطوير الأعمال المعنية بأنشطة التسويق فى المقام الأول، بشكله التقليدى أو التسويق الإلكترونى، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعى الرسمية للمعهد.

يذكر أن المعهد حاصل على الاعتماد الدولى من مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر ACCET الأمريكية، المعتمد من وزارة التعليم الأمريكية، الحاصلة على شهادة ISO 9001 فى جودة التعليم والتدريب، ويعد المعهد المصرفى المصرى أولى مؤسستين تدريبيتين داخل مصر، حاصلتين على الاعتماد الدولى من هذه الجهة، سبق أن حصل المعهد المصرفى عام 2009 على الاعتماد الدولى من هذه الجهة، للمرة الأولى منذ 5 أعوام انتهت فى 2014، ثم نجح المعهد المصرفى فى تجديد الاعتماد الدولى لمدة 5 أعوام أخرى، اعتباراً من ديسمبر 2014 لتنتهى فى ديسمبر 2019.