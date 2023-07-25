مدير المعهد القومي للاتصالات: «هواوي» تتعاون مع الحكومة المصرية في تنمية القدرات البشرية

قال الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، إن المعهد يعتبر أقدم ذراع تدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنمية القدرات الرقمية للشباب.

جاء ذلك خلال كلمته في ملتقي التوظيف الرابع الذي نظمته شركة هواوي تكنولوجيز مصر لحلول الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وأوضح خطاب أن التعاون بين هواوي والمعهد بدأ منذ ٢٠١٩ في إطار تعاون الحكومة المصرية مع الشركة لإطلاق بنك المواهب والمهارات من الشباب وتحويل مصر إلى مركز محوري في مجال تنمية القدرات البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وذلك في مختلف المجالات منها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

وقال إنه تم تدريب ٥٠٠ متدرب بالتعاون مع هواوي منهم ٤١٪ سيدات، وذلك في السنة الأولى من التعاون، وعلى مدار السنوات الثلاث السابقة التعاون وصل عدد المتدربين لأكثر من ألف مدرب و ٣٥ ألف متدرب منهم ١٠ آلاف حصلوا على شهادات من هواوي، فيما زاد عدد أكاديميات هواوي بالفروع التابعة للمعهد لتصل إلى ٨٠ أكاديمية.

وأوضح أن هواوي دعمت المعهد بمعملين بكابلات الفايبر في فرعين للمعهد في القاهرة وقنا ضمن مبادرة حياة كريمة.