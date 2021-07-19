مدير المركز الطبي للإنتاج الحربي يكشف التخصصات والطاقة الاستيعابية (حوار)

يعتبر المركز الطبى التخصصى للإنتاج الحربي بمنطقة حلوان بالقاهرة أحد الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي التى تهدف إلى توفير العلاج المؤهل والمتخصص للعاملين بوزارة الإنتاج الحربى وأسرهم، وكذلك المدنيين المترددين على المركز الطبى من خارج الوزارة، وتقديم رعاية صحية متكاملة ضمن قيم مهنية متميزة، متطورة وآمنة فى متناول الجميع مع مراعاة معايير الجودة .

المركز الطبى للإنتاج الحربي حائز على جائزة أفضل قطاع حكومى متميز فى الأداء تابع للوزارة

وحاز المركز الطبى التخصصى خلال حفل عيد الإنتاج الحربي بعام 2020 على جائزة أفضل قطاع حكومى تابع لوزارة الإنتاج الحربي لتميزه فى الأداء خلال العام، فكان لجريدة «المال» هذا الحوار لنتعرف عن قرب على المركز وتخصصاته المختلفة مع الدكتور علاء الديب، مدير المركز الطبى التخصصى للإنتاج الحربي. المركز الطبى التخصصى للإنتاج الحربي

ما هى التخصصات الطبية التى يوفرها المركز للمرضى ؟

المركز مكون من (7) أدوار تضم أقسام داخلية تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية فى تخصصات (الباطنة العامة ،الأطفـال ، المخ والأعصاب ، الرمــد ، الجراحة العامـة ، جراحة العظــام ، النساء والتوليد ، جراحة المخ والأعصاب ، جراحة القلب والصـــدر ، جراحة المسالك البولية ، جراحة الأطفـال ، الأسنان وجراحة الوجه ، جراحة الأنف والأذن والحنجرة ) ، بالإضافة إلى أقسام خاصة تشمل ( الأطفال المبتسرين ، العمليات ، وحدة القسطرة والقلب، العناية الفائقة للقلب CCU، الرعاية الحرجة ICU ، أمراض الحساسية والمناعة ، قياسات حركية الجهاز الهضمى ) ، وتبلغ الطاقة الإستيعابية للمركز الطبى (250 سرير) .

ماذا عن الطاقة الاستيعابية للمرضى فى أقسام المركز ومواعيد العيادات الخارجية؟

يوجد بالمركز (25) عيادة خارجية لجميع التخصصات الطبية فى تخصصات ( الجراحة العامة، والأطفال، المخ الأعصاب، النساء، العظام، الجهاز الهضمى ، القلب ، الأنف والأذن ، السمعيات ، التجميل ، التخاطب ، الصدرية ، الجلدية ، الجهاز الهضمى ، الأوعية الدموية ، الرمد ، الباطنة ، المسالك) و تعمل على فترتين صباحية من (9) صباحا حتى (1) ظهرا ومسائية من (3) عصراً حتى (6) مساءً.

إضافة إلى عدد (10) عيادة بمنطقة عرب غنيم فى التخصصات الأساسية على فترتين من (10) صباحا حتى(1) ظهرا ومسائية من (6) مساءً حتى (9) مساءً.

وجميع العيادات الخارجية بها أستشارى يومى من أساتذة الجامعات و القوات المسلحة .

ماذا عن القوى العاملة لديكم ومن أى الجامعات يتم تعيين الأطباء ؟

تبلغ قوة المركز الطبى التخصصي من الأطباء والتخصصات الأخرى، (280) طبيب و(7) صيدلى والتمريض (253) ممرض وممرضة ، والإداريين (188) بإجمالى (728) .

ويتم اختيارالأطباء وتعيينهم من كليات الطب بجامعة القاهرة وعين شمس والقوات المسلحة، والتمريض من المعهد العالى للتمريض، وقد تم وضع خطة متكاملة لتدريب وتأهيل العاملين من الشباب بالمركز الطبى التخصصى للإنتاج الحربى بدءًا من خطة تدريب الكوادر 2017/2018 كمرحلة أولى واستمراراً فى خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربى 2018/2019- 2019/2020 للإرتقاء بالمستوى العلمى والعملى للشباب للنهوض وتطوير الخدمة بالمركز الطبى التخصصى للإنتاج الحربى بمشاركتهم.

وتم صقل خبراتهم بعدد من الدورات فى عدد من التخصصات منها ( دبلوم إدارة المستشفيات والجودة الصحية و الدبلوم المهنى والتدريبى فى إدارة خدمات الرعاية الصحية للقيادت العليا والوسطى ، ودورة إدارة الأزمات للقيادات الوسطى ،ودورة خدمة العملاء لإدارة العلاقات العامة بالمستشفى ، ودورة إدارة المشروعات الإحترافية للقيادات الوسطى، ودبلوم الموارد البشرية لإدارة الموارد البشرية ، دبلوم مكافحة العدوى للأطباء والتمريض، دورة تدريب مدير معتمد للمساعدين ) .

تم تكريم المركز الطبى التخصصى بجائزة أفضل قطاع حكومى تابع للوزارة عن عام 2019/2020 فما هى خطواتكم التى تسيرون عليها من أجل تطوير هذا الصرح الطبى المتميز؟

نسعى دائما لرفع كفاءة وتطوير المركز لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للعاملين بالإنتاج الحربى وأسرهم، وقد عملنا خلال الفترة الماضية على محورين رئيسيين (طبي وهندسي)، فبالنسبة إلى المحور الأول وهو المحور الطبى والعلاجى تم تحديث عدد من الوحدات بالمركز ومنها وحدة الغسيل الكلوى التى تم رفع كفاءتها وتوسعتها وتطويرها وتزويدها بعدد (14) ماكينة غسيل و(14) كرسي لزيادة الطاقة الإستيعابية من (16) ماكينة غسيل إلى (30) ماكينة بالإضافة إلى عدد (2) ماكينة غسيل بالرعاية المركزة .

كما تم افتتاح وحدة جديدة لصحة المرأة وتشتمل على (جهاز ماموجرام حديث للكشف على أورام الثدى – جهاز فحص موجات صوتية على الثدى) ، بالإضافة إلى تزويد عيادات ملحقة (عيادة لأمراض الثدى – عيادة لتنظيم الأسرة) ، وتم إفتتاح وحدة مستقلة لأشعة الرنين المغناطيسى “1.5” تسلا ، وإفتتاح وحدة التعقيم المركزى وتركيب (جهاز تعقيم جدبد مركزى بالبخار – جهاز تعقيم بالبلازما – عدد 2 غسالة الترا سونيك – عدد 2 جهاز تغليف أدوات جراحية) .