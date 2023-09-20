مدير المراسم بالقنصلية السعودية يُهدي محافظة مطروح 4000 نسخة من المصحف الشريف

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الأربعاء محمد الدعيلج مدير المراسم بالقنصلية السعودية بالإسكندرية ، حيث أهدت القنصلية للمحافظة نسخ من المصحف الشريف بـ400 نسخة مصحف تفسير و400 نسخة من المصحف المعلم ،و1000نسخة مصحف من الحجم الكبير و2000 نسخة مصحف حجم وسط ) إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية.

ووجه محافظ مطروح بالغ الشكر والتقدير نيابة عن جميع أهالى المحافظة للسفير مزيد بن محمد الهويشان قنصل المملكة بالإسكندرية، على الهدية القيمة كتاب الله تعالى خاصة مع قرب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ، مؤكداً عمق العلاقة الاخوية والتعاون بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية

وأشار محافظ مطروح إلى أنه سيتم توزيع نسخ المصحف الشريف على مساجد المحافظة و مديرية الأوقاف ومنطقة الأزهر الشريف ومعاهدها ومجالس المدن الثمانية على مستوى المحافظة .