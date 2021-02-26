مدير المتحف المصري: لن يتم فتح فاترينة قناع الملك توت عنخ آمون للتصوير

أكدت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير بأن هذا ادعاء ليس له أساس من الصحة

إيماءً إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى عن السماح بتصوير قناع الملك توت عنخ آمون خارج ڤاترينة العرض الخاصة به، أكدت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير بأن هذا ادعاء ليس له أساس من الصحة.

وأضافت أنه لم ولن يتم فتح ڤاترينة قناع الملك توت عنخ آمون منذ أن تم الانتهاء من ترميمه في عام 2015 على يد فريق مصري دولي.

ولفتت إلى أن وزارة السياحة والآثار ترفض تصوير القناع خارج الڤاترينة، رغم تلقيها عددًا كبيرًا من الطلبات من المصورين المحترفين والقنوات التليفزيونية العالمية لتصوير القناع بفتح الڤاترينة، مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وأنه يتم رفض ذلك حفاظاً على هذا الأثر المهم والفريد.