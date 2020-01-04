مدير الكلية البحرية الأسبق: ما يحدث في مصر إعجاز على المستوى العسكري والاقتصادي

قال اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن ما يحدث في مصر إعجاز على المستوى العسكري والاقتصادي والتنموي، موضحا أن التدريبات القتالية التى أجرتها القوات المسلحة في البحر المتوسط توضح قدراتها على السيطرة.

وأضاف في مقابلة له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن تدريبات اليوم توضح أن مصر تستطيع نقل القوات لأى مكان من خلال قوات البحرية، موضحا أن تلك التدريبات شارك فيها قوات من الدفاع الجوي والقوات الجوية والصاعقة والمظلات.

وأكد أن تلك التدريبات شاركت فيها غواصات بحرية حديثة هي الأقل في الضوضاء حتى لا يتم كشفها، موضحا أنه لا يجب عدم الانسياق وراء الشائعات التى تشكك في قدرات القوات المسلحة.

وتابع: العمليات البرمائية من أعقد العمليات لذلك فإن تلك العملية تدل على قدرات البحرية المصرية، كما أن وجود الميسترال في القوات البحرية، عزز قدرات مصر على حماية المياه في عمق أكبر وصل الى 200 كيلومتر.