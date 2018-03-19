مدير الكرة في الزمالك يكشف سبب غياب عماد فتحي

وكالات:قال أيمن حافظ، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن غياب عماد فتحي، لاعب وسط الفريق، عن مباراة ديتشا الإثيوبي، يرجع لخضوعه لعملية جراحية لعلاج فتاق تحت البطن.وودع الزمالك بطولة الكونفدرالية بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية 4 -3 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة العود

وكالات:

قال أيمن حافظ، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن غياب عماد فتحي، لاعب وسط الفريق، عن مباراة ديتشا الإثيوبي، يرجع لخضوعه لعملية جراحية لعلاج فتاق تحت البطن.

وودع الزمالك بطولة الكونفدرالية بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية 4 -3 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة العودة مساء أمس بفوز الزمالك 2-1 وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح الفريق الإثيوبي.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك- في تصريح تليفزيوني، أن النادي يعانى منذ فترة طويلة لتدبير موارد مالية لسداد الضرائب ومستحقات اللاعبين ورواتب العاملين بالنادي، معربًا عن حزنه بسبب ما وصلت إليه الأمور وخروج الفريق من بطولة إفريقيا.

وأكد منصور: «سنبحث مع الجهاز الفني كل ما يتعلق بفريق كرة القدم»، مشيرًا إلى أن طارق حامد، لاعب الفريق، لعب أمام بطل إثيوبيا ولم يحصل على مستحقاته.

وأضاف: «الرياضة مكسب وخسارة وبصرف النظر عن أي نتائج فالزمالك من أكبر الأندية وسيستمر ولن يتأثر بنتيجة مباراة».