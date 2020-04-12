مدير العيادات بـ«مبرة العصافرة» : التزمنا ببروتوكول وزارة الصحة ومناطق العزل

في ظل الشائعات التي طالت أكثر من منشأة طبية بإغلاقها أمام المرضى بسبب ظهور حالات إيجابية لفيروس الكورونا كوفيد 19، تأثر أكثر من مستشفى بتلك الشائعات التي فضل مرضاه العزوف عن ارتياده، على غرار مستشفى العوضي للولادة التابع لوزارة الصحة والكائنة غرب الإسكندرية بمنطقة العجمي، عقب ظهور حالة إيجابية بها لأحد المندوبين المتعاملين مع سكرتارية المستشفى، والذي تم تعقيمه على الفور وعزل موظفي السكرتارية داخل منازلهم حتى مرور 14 يوما، لحين ظهور أعراض من عدمه، إلا أن رئيس المستشفى أكد أن المستشفى لم يغلق ولكن تم تطهيره وجاري العمل به.

إغلاق المعمل احترازياً عقب ظهور حالتين إجابيتين من العاملين بالسكرتارية

ونالت تلك الشائعات أيضاً مستشفى مبرة العصافرة، الذي تم تعليق النشاط مؤقتا فقط بالفرع الرئيسي بمنطقة العصافرة لمعمل التحاليل كإجراء احترازي حرصًا على سلامة العملاء والموظفين بعد ظهور حالتين في الحجر الصحي من العاملين بسكرتارية المعمل، وتردد حينها إغلاق المستشفى بالكامل، رغم خروج المستشفى بياناً أوضح فيه اللغط الذي تردد على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مستشفيات مبرة العصافرة بكافة فروعه.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور تامر حسن مدير العيادات الخارجية لمستشفى مبرة العصافرة لـ”المال” ، أن معمل التحاليل فقط مغلق احترازيا وبالفرع الرئيسي فقط، أما المستشفي بجميع أقسامه يعمل بكل طاقته.

موضحاً أن هناك بروتوكول وزارة الصحة والطب الوقائي، يُتبع من خلال المنشآت الطبية حال ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا، من خلال إرسال الحالات الإيجابية لمستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم والتعامل معها، عزل المخالطين للحالات الإيجابية منزلياً لمدة 14 يوماً لحين ظهور أعراض من عدمه، فضلاً عن تطهير وتعقيم المنشآة الطبية والتي تستمر لـ 4 ساعات على الأكثر. مستشفى مبرة العصافرة تعمل بصورة طبيعية

ولفت “حسن” إلى أن معمل التحاليل بمستشفى مبرة العصافرة تم إغلاقه عقب التطهير، وذلك لأن الموظفين الذين يعملون به داخل العزل المنزلي.

موضحاً أن الفرق الطبية والمنشآت الصحية هم الأكثر عرضة للإصابة، قائلاً: “لو كل مستشفى ظهر فيه حالات إيجابية تم إغلاقه من سيتعامل مع المرضى، فليس من الطبيعي إغلاق المستشفيات جراء ظهور حالات إيجابية بها”.

أضاف مدير العيادات الخارجية لمبرة العصافرة أن المستشفى ينفذ بروتوكول وزارة الصحة والطب الوقائي في رش وتعقيم المنشأة مرتين يوميًا وبعد كل حالة اشتباه، توفير الواقيات الشخصية والمطهرات للفرق الطبية والمرضى، عمل منطقة فرز في مدخل المستشفى لعزل أي مريض يشتبه في إصابته بمرض وبائي تنفسي في منطقة معزولة بباب جانبي مستقل لمنع إختلاطه بباقي مرضى المستشفى، وإبلاغ مديرية الصحة لحين إرسال سيارة إسعاف حكومية من الباب الجانبي المعزول لنقله للحجر الصحي ثم تطهير المنطقة المعزولة.