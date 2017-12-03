مدير العلامة التجارية: القاهرة أكبر المحافظات مبيعا لأوبو

كشف آندى شى، مدير العلامة التجارية لدى شركة أوبو الصينية، للهواتف المحمولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نمو مبيعات الشركة بمصر خلال العام الحالى للضعف مقارنة بـ 2016، وتعتبر القاهرة الأكبر مبيعا وانتشارا على مستوى الجمهورية.قال آندى لـ«المال»، إن أوبو بدأت نشاطها فى السوق المص

كشف آندى شى، مدير العلامة التجارية لدى شركة أوبو الصينية، للهواتف المحمولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نمو مبيعات الشركة بمصر خلال العام الحالى للضعف مقارنة بـ 2016، وتعتبر القاهرة الأكبر مبيعا وانتشارا على مستوى الجمهورية.

قال آندى لـ«المال»، إن أوبو بدأت نشاطها فى السوق المصرية منذ 3 أعوام كانت تستهدف بناء علامة تجارية قوية، مرحلة أولى، قبل تحقيق عدد معين من الوحدات المباعة، وتخطط للتوسع فى مدن الصعيد والقناة، والوصول إلى أكبر شريحة من الشباب، عبر التركيز على دقة الكاميرا، وخاصية الصور السيلفى، لافتا إلى أن عدم الشركة إحصاءات معتمدة عن ترتبيها بين المنافسين محليا.

أضاف أن الشركة قطعت شوطا كبيرا خلال العام الحالى، فى توعية المستهلكين بعلامتها التجارية، والانتشار من خلال 3500 محل للبيع المباشر، على مستوى الجمهورية، ونمو حجم مبيعاتها للضعف.

تابع: «سعت الشركة خلال المرحلة الماضية إلى تحقيق التواصل المباشر مع العملاء سواء من خلال مراكز البيع الرسمية، أو عقد اتفاقات تجارية مع أصحاب المحال ومراكز التوزيع، من أجل توفير هواتف بأسعار معقولة وجودة كبيرة لهم.

أضاف أن أوبو تمتلك 6 مراكز لتقديم خدمات ما بعد البيع على مستوى الجمهورية، منهم فرعين بالقاهرة، وآخر بالزقازيق، بجانب مركز فى كلا من المنصورة، والإسكندرية، وطنطا، وتجرى الشركة أبحاث سوقية، فى كل محافظة، لاختيار أنسبها للتوسع خلال المرحلة المقبلة.

نوه عن استهداف أوبو التركيز على المنتجات متوسطة السعر بأعلى جودة، معتبرا أن المزايا التنافسية للشركة تتمثل فى مخاطبة فئة بعينها من المستخدمين، مقارنة بالأخرين، ويعتبر السوق المصرية تنافسى للغاية، وهذه ظاهرة صحية.

أضاف أن أوبو تحتل المركز الرابع عالميا، من مبيعات الهواتف الذكية، الثانى فى الصين، ولديها أكثر من 15 ألف براءة اختراع فى الصين، منذ دخول الشركة فى مجال المحمول فى 2004، منها خاصية الشحن السريع «voc» والسيلفى.

بين أن علاقة الشركة مع التجار مباشرة دون وسيط، تعتمد على تبادل المنفعة المشتركة بصفة دائمة، بجانب منح حوافز ومزايا تفضيلية لهم، ومشاركة الربح أيضا مع الموزعين الذين يوفر منتجات أو قطع غيار لهواتف الشركة، ما يجعل المنظومة أكثر صحية.

تابع: «لدى الشركة 3 محال ستور إحدهما بالقاهرة، ومركزين بالمحافظات، مشيرا إلى أن أوبو تجرى مجموعة من الأبحاث، على كل منتج قبل طرحه رسميا بالأسواق، وينصب تركيزها على الكاميرا، لا سيما الأمامية».

وكشف عن اعتزام الشركة إصدار أحدث هواتفها الذكية بالسوق المحلية، التى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، 4 ديسمبر الجارى f5 ، متطرقا إلى أن كل هواتف أوبو تدعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G منذ 2014 .

استطرد: «تتطلع الشركة للتعاون المشترك مع المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول we، لا سيما أنه يوجد رعاية رياضية مشتركة للمنتخب المصرى وبطولة الدورى العام».

تابع: «لم تطلق الشركة حتى الآن برامج رسمية لتقسيط هواتفها مع موزعيها ، معتبرا أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى جيد، لاسيما أن تغير سعر الصرف يصعب القدرة على التنبؤ بالتكاليف التشغيلية.

لفت إلى أن الشركة تعتزم إعادة المفاوضات مع وزارة الاتصالات، بشأن تصنيع هواتفها لاحقا، إلا أن المناخ الاستثمارى لافتتاح المصنع ما زال غير متوافر، فنحن نرغب فى وجود خطة واضحة تتراوح مدتها بين 5 و10 أعوام على الأقل، وتحتل مصر المركز الأول بالنسبة لأوبو فى مبيعات منطقة الشرق الأوسط .

ألمح إلى أن أوبو لديها 4 مصانع على مستوى العالم، منها مصنعين بالصين وأخرين بإندونيسيا والهند، وتغطى احتياجات الأسواق بالكامل.

أوضح أن واجهت أوبو فى العام الماضى تحديات منها تعويم الجنيه، الذى أثر على القوى الشرائية للمستهلكين، بالتزامن مع طرح هاتفها f1s، وتسعى الشركة إلى عقد شراكات مع مواقع التجارة الإلكترونية، والشراء الجماعى لتسويق منتجاتها لاحقا.