مدير الصندوق: تكلفة تطوير العشوائيات 17 مليار جنيه

❐ الانتهاء من المناطق غير الآمنة يونيو 2018

❐ نستهدف تنفيذ 215 ألف وحدة سكنية بها

❐ تمويل الصندوق يأتى من فائض «المجتمعات العمرانية»

❐ «تحيا مصر» ضخ مليار جنيه فى مشروع الأسمرات

❐ القرارات الاقتصادية رفعت التكلفة الإنشائية بنسبة تصل إلى %35

❐ نتفاوض على قرض بقيمة 80 مليون دولار من البنك الإفريقى

❐ الدولة لن تستثمر فى مثلث ماسبيرو وأغلب الأراضى ملك شركات



محمود زكى

تنفذ الحكومة، من خلال صندوق تطوير العشوائيات، عددا من المشروعات خلال الفترة الحالية فى تحد واضح؛ لإنهاء المناطق غير الآمنة، والتى يسكن بها ما يقارب المليون نسمة فى 352 منطقة على مستوى الجمهورية، بنهاية يونيو 2018.

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم تحديد المناطق العشوائية طبقًا للمواصفات العالمية، والتى تعتمد على وجود نوعين لها، وهما: مناطق غير آمنة ومناطق غير مخططة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء الصندوق بعد حادثة صخرة الدويقة، لم يتعد حجم أعماله المليار جنيه منذ إنشائه فى 2008 وحتى عام 2014.

وأضاف صديق فى حواره لـ«المال»، أنه ومع بداية عام 2014 كانت شرارة انطلاق الصندوق الحقيقية، من خلال اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضية تطوير العشوائيات، مؤكدا أن قضية العشوائيات التى بلغت حوالى 40 عاما فى مصر تم ضغطها فى عامين فقط، نتيجة توجيهات الرئيس بالانتهاء من العشوائيات غير الآمنة خلال تلك الفترة، والتى تشمل الانتهاء من تطوير 352 منطقة غير آمنة بنهاية العام المالى 2018، إذ يبلغ عدد الوحدات التى ساعد الصندوق فى بنائها حوالى 215 ألف وحدة سكنية.

وأوضح صديق أن هناك أربع درجات للمناطق غير الآمنة، وهى المناطق المهددة للحياة، والسكن غير اللائق كمخلفات المبانى والعشش، والدرجة الثالثة وهى عبارة عن مواطنين يعيشون تحت ضغط كهربائى أو ملوثات صناعية، أما عن الدرجة الرابعة فهى الحيازة غير المستقرة مثل الأفراد الذين يقومون بالبناء على أراضى الدولة، إذ يتعاون الصندوق مع الجهات المختصة لتقنين أوضاع المواطن؛ لضمان استقرار العيش مقابل دفع الرسوم الخاصة بالتقنين.

وأكد المدير التنفيذى للصندوق، أن الدرجة الأولى والثانية من درجات المناطق غير الآمنة يقوم الصندوق بالبناء بها، مشيرا إلى أن الصندوق يقوم بعملية البناء حاليا، إضافة إلى قيامه بالتفاوض مع وزارة الكهرباء لنقل الكابلات الهوائية أو تحويلها إلى كابلات أرضية، وذلك للحفاظ على حياة المواطنين، وسيعقد الصندوق عددا من اللقاءات مع وزير الكهرباء؛ للتوصل إلى حل نهائى لهذه الكابلات.

ولفت إلى أن عدد المناطق السكنية التى يقطنها المواطنون تحت كابلات الضغط العالى تبلغ حوالى 151 منطقة بعدد وحدات تصل إلى 50 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن الصندوق تدخل فى مشروعات معينة خاصة بالكابلات الهوائية مثل مشروع عزبة الصفيح بالمنصورة، نظرًا لقرب الكابلات من البلكونات السكنية، وهو ما أدى إلى صعق عدد من الأطفال، إضافة إلى تنفيذ 4 مناطق فى محافظة سوهاج، وذلك كاستثناء من الصندوق لشدة خطورة تلك المناطق أما عن الدرجة الرابعة، والخاصة بالحيازات غير المستقرة تقوم المحافظات بتقنين أوضاع المواطنين من خلال متابعة دورية من الصندوق.

وأضاف صديق أن عددا من المواطنين قاموا بهدم منازلهم وأعادوا بناءها، بعد ثورة يناير، بعيدًا عن المساعدات الحكومية أو إصدار التراخيص والأوراق الخاصة بالبناء لهم، إذ يعتبر ذلك أحد أهم مزايا ثورة يناير، مشيرا إلى أن هناك حصر جديد لعدد المناطق العشوائية بعد تنفيذ وتطوير عدد منها، وذلك من خلال التواصل مع المحافظين للوقوف على آخر التطورات فى العملية التنفيذية لتلك المناطق.

وأكد أن الصندوق يقوم بتنفيذ ما يقارب 60 مشروعا فى عدد من المحافظات، ويتم تمويل تلك المشروعات من فائض ميزانية بيع الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن الصندوق يستهدف تنفيذ مشروعات المناطق غير الآمنة بتكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه على مدار العامين، موضحًا أن ميزانية العام المالى الحالى تأتى من فائض ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية، إذ قام الصندوق بضخ 3 مليارات جنيه خلال العام الماضى فى عدد من المشروعات.

ولفت إلى أن العام المالى الماضى، نفذ الصندوق 16 ألف وحدة سكنية تم تسليم عدد منها، وفى انتظار تسليم الباقى، مشيرًا إلى أن الصندوق يقوم حاليًا بتنفيذ حوالى 45 ألف وحدة سكنية فى عدد من المشروعات، مثل حى الأسمرات المرحلة الثالثة، والتى تحتوى على 7340 وحدة سكنية بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، حيث يقوم صندوق تحيا مصر بتمويل جزء من المشروع بتكلفة 500 مليون جنيه، إضافة إلى 500 مليون جنيه تم ضخها فى تنفيذ الأسمرات2، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع بمراحله المختلفة حوالى 150 فدان، حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 500 مليون جنيه والمرحلة الثانية بلغت 800 مليون جنيه.

إضافة إلى مشروع المحروسة الذى يحتوى على 4700 وحدة، وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع معا بالتعاون مع مؤسسة الفنان محمد صبحى، والتى تحتوى على 3200 وحدة سكنية بمدينة السلام، مشيرًا إلى أن الصندوق يقوم بعملية الإشراف وتمويل المشروع بالكامل، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه بتكلفة 550 مليون جنيه، إذ إن المشروع يتكون من مجتمع عمرانى متكامل، كمدارس ووحدات صحية وغيرها من المشروعات الخدمية التى تخدم المشروع.

وأشار إلى أن الصندوق يعانى من عدم رغبة المواطنين فى أماكن نشأتهم حتى وإن كانت خطرا على حياتهم، وهذه مشكلة نواجهها فى تسكين المواطنين بحى الأسمرات، عكس المجتمع الأوروبى الذى من السهل على مواطنيه الانتقال إلى العيش فى مكان أفضل لهم دون أدنى مشكلة، إضافة إلى عدم وجود ثقة بين الحكومة والمواطن، وهذا نتاج أزمات كتير فى العصور الماضية، مؤكدًا إلى أنه رغم ذلك فإن هناك أكثر من 2500 وحدة تم تسكينها فى منطقة حى الأسمرات.

وقال المدير التنفيذى للصندوق، إن هناك تواصلا جيدا بين الصندوق وأهالى منطقة ماسبيرو، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع محافظة القاهرة فى عملية التسكين وغيرها من الأمور المتعلقة بإنهاء الإجراءات، وعن محافظات الصعيد، ذكر صديق، أن الصندوق يولى اهتمامًا كبيرًا بتلك المحافظات التى تختلف عن أى من المحافظات الأخرى؛ نتيجة معاناتها من فقر شديد، إضافة إلى أن هذه المناطق يتم التعامل معها بطريقة خاصة، نظرًا لطبيعة الفرد والنشأة فى هذه الأماكن، إذ إن الصندوق ينفذ أكثر من مشروع فى عدد من المحافظات: قنا والمنيا وسوهاج وأسوان.

وأكد أن تنفيذ المشروعات التى يقوم بها الصندوق للمواطنين لا يقوم بتحصيلها منهم مرة أخرى، وإنما هى منحة لا ترد من الدولة لتحسين مستوى المعيشة، موضحًا أن الصندوق يدفع القيمة الإيجارية للمواطنين حتى الانتهاء من تطوير المنطقة التى يقطن بها، خاصة أن الصندوق يعلم مدى الحالة الاجتماعية لهؤلاء المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطنين أن يستثمروا هذا العصر، خاصة أن الرئيس يولى اهتماما بتطوير العشوائيات.

وأضاف صديق أن الصندوق حصل على عدد من المنح التى لا ترد من عدد من الجهات، فقد حصل على 560 ألف دولار منحة من البنك الإفريقى، وكذلك تفاوض مع البنك الإفريقى للحصول على قرض ميسر بقيمة 80 مليون دولار، إضافة إلى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 26 مليون يورو، حيث يقوم الصندوق لإنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على المنحة وعرضها على مجلس الشعب الفترة المقبلة، مؤكدا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة رفعت التكلفة الإنشائية للمشروعات التى يقوم الصندوق بها بنسبة تتراوح بين 30 % و35 %، وهو ما يعنى زيادة فى ميزانية الصندوق خلال العام المالى الحالى.

وأشار إلى أن الانتهاء من المناطق غير الآمنة يكون بنهاية 30 يونيو المقبل، وبذلك يكون الصندوق أزال الخطر عن مليون مواطن فى 352 منطقة غير آمنة فى محافظات مصر، ولن نسمع عن وجود منطقة غير آمنة يونيو 2018، أما عن المناطق غير المخططة، فإن تلك المناطق تبلغ نسبتها حوالى 40 % من الكتلة العمرانية لمدن مصر، على سبيل المثال منطقة الكيلو 4.5 وعزبة الهجانة وعين شمس وغيرها، وهى عبارة عن أبراج تصل ارتفاعها إلى 14 طابقا بعرض شارع 6 أمتار، إضافة إلى مناطق بدون شبكات صرف وخطوط غاز طبيعى، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى مجهود كبير من جانب الصندوق؛ لوضع الخطط الخاصة بها، وكذلك البدء فى عملية التنفيذ.

وعن آخر التطورات فى منطقة مثلث ماسبيرو، قال صديق إن الفترة المقبلة ستشهد صرف التعويضات للمواطنين، وذلك من خلال مراجعة الكشوف الخاصة بأحقية الأفراد فى صرف التعويضات، مشيرًا إلى أن عدد الأسر الذين يسكنون منطقة المثلث حوالى 4500 أسرة، مشيرًا إلى أن الصندوق عرض على أهالى المنطقة 5 بدائل ليختار كل منهم البديل المناسب، فقد رأى أغلب المواطنين الحصول على تعويضات ومغادرة المكان باستثناء 900 فرد قرروا البقاء فى المنطقة و168 أسرة رأت أن البديل المناسب الحصول على وحدة سكنية فى حى الأسمرات، حيث يبلغ إجمالى التعويضات التى يقوم الصندوق بدفعها حوالى 500 مليون جنيه من المساحة الكلية، مشيرًا إلى أن الصندوق يقتطع جزءا من الأراضى المملوكة للشركات ما قيمته تعويض الأهالى الساكنين فى المنطقة.

وأكد أن الدولة لن تقوم بالاستثمار فى منطقة مثلث ماسبيرو كما يقال، مشيرًا إلى أن المنطقة بالكامل مملوكة لعدد من الشركات، وكذلك ملكيات خاصة، بينما تملك الدولة نسبة 11 % فقط من أراضى المنطقة.