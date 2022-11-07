مدير الصندوق النقد الدولي: طلب مصر الدعم المالي في التوقيت الحالي إجراء ذكي

أشادت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي ، بالإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرا لتحسين وتطوير الإنفاق العام والعمل علي جودته، وفتح الاقتصاد أمام مشاركة القطاع الخاص، ولكنها شددت علي ضرورة ضمان حماية الاقتصاد ضد ارتفاع نسبة الفائدة وتأثير قوة الدولار في الوقت الراهن.

وقالت جورجيفا، خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إن مصر اتخذت خطوات رائعة فى عملية الإصلاح الاقتصادي ويظهر ذلك من خلال جودة البنية التحتية والحماية الاجتماعية والقدرة علي دعم الأسر فى التوقيتات المناسبة.

وأوضحت كريستالينا خلال حوارها أن الخطوة التي اتخذتها مصر بتعويم عملتها خطوة ذكية للغاية لأن الدول التي تحاول حماية عملتها تستنزف الاحتياطي وتتعرض لموقف أكثر خطورة فى الأعوام التالية.

كما رأت أن قيام مصر بطلب الدعم المالي فى هذا التوقيت إجراء ذكي، وعبرت عن فخرها لكونها داعمة لمصر فى هذه الرحلة.