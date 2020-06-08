بورصة وشركات

مدير الصندوق السيادي : تأجيل طرح بنك القاهرة كان قرارا حكيما

قال أيمن سليمان، مدير الصندوق السيادي المصري، إن قرار تأجيل طرح بنك القاهرة في البورصة كان قرارا حكيما في ظل الظروف العالمية الراهنة. وتابع إنه منتظر ان يساهم الصندوق في خلق كيانات مؤهلة للطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة، وليس…

ايمان القاضي 4:00 م, الأثنين, 8 يونيو 20 4:00 م, الأثنين, 8 يونيو 20

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قال أيمن سليمان، مدير الصندوق السيادي المصري، إن قرار تأجيل طرح بنك القاهرة في البورصة كان قرارا حكيما في ظل الظروف العالمية الراهنة.

وتابع إنه منتظر ان يساهم الصندوق في خلق كيانات مؤهلة للطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة، وليس بالضرورة أن يتم ذلك عبر طرح أسهم فقط، وإنما يمكن استخدام السندات أو أدوات الدين.

و الصندوق السيادي المصري هو صندوق ثروة سيادية أنشئ بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 لتنقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ويرأس مجلس إدارته وزير التخطيط بخلاف المدير التنفيذي للصندوق.

ووفقا لوزيرة التخطيط هالة السعيد، فإن هدف الصندوق هو إدارة واستغلال الأصول الدولة، ويمنح القانون المنشئ للصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.

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بقلم ايمان القاضي

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