مدير الصندوق السيادى يدعو المستثمرين لتحويل الأصول غير المستغلة إلى مدارس وجامعات ومستشفيات

قال يمكن الاستفادة منها بشكل مختلف بعيدا عن العقار

دعا أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السياي المصرى المستثمرين للمشاركة فى الاستفادة من الأصول غير المستغلة كانت مملوكة لشركات حكومية ولكن زحف عليها التطور العمراني ويمكن الاستفادة منها بشكل مختلف ، ليس مشروع عقاري ، ولكن تحويلها لمدرسة أو مستشفى أو جامعة او مراكز لوجيستية تتناسب مع احتياجات الفترة الحالية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سليمان أمس عبر الفيديو كونفورانس ، وقال: “أوجه الدعوة للمستثمرين من خلالكم للاستفادة من تلك الأصول”: مضيفا أن فريق من الجهات الرقابية ووزارة التخطيط يجري حصر وقاعدة لتلك الأصول وجاري وضع تخيل لاستغلالها بالتعاون مع بيوت خبرة لمعرفة أفضل السبل لاستغلالها .

وأوضح محمد عبد العزيز، المستشار القانونى لوزارة التخطيط وأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق في تصريحات سابقة ، أن صندوق مصر السيادى ذو طبيعة خاصة ، متابعًا أن جميع الصناديق السيادية على مستوى العالم تبدأ برأس مال ضخم جدًا لما تقوم به من استثمارات تحافظ علي أموال واستثمارات الدولة للأجيال القادمة.

وأكد عبد العزيز أن الصندوق المصرى تم إنشاؤه بعد إعداد دراسات كبيرة للوصول إلى أفضل النظم لخلق هذا الكيان على قدر المتاح لدي الدولة من أصول ، حيث تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل ، حيث تم عقد العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول.

وتابع المستشار محمد عبد العزيز أنه تم إنشاء الصندوق ككيان مشترك جزء منه رأس مال الصندوق والجزء الآخر هو الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الأصول التي تم نقلها للصندوق حاليًا تمثل كم جيد جدًا.ونها ..ببيع أصول للمستثمرين بالشراكة مع صندوق مصر السيادى.