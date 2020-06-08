مدير الصندوق السيادى: المستثمرون يعيدون ترتيب أولوياتهم للتواكب مع تداعيات «كورونا»

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أونلاين أن قطاع البنية التحتية لا يزال يجذب أنظار المستثمرين وبالفعل توجد طلبات مستمرة للاستثمار فى هذا المجال بالسوق المحلية.

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادى المصرى، إن أصحاب رؤوس الأموال يعكفون خلال الفترة الراهنة على إعادة ترتيب أولوياتهم للتواكب مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أونلاين أن قطاع البنية التحتية لا يزال يجذب أنظار المستثمرين وبالفعل توجد طلبات مستمرة للاستثمار فى هذا المجال بالسوق المحلية.

وحول محطات سيمنس، قال سليمان إن عمليات التقييم لا تزال جارية وسيتم الإفصاح عن تفاصيل العملية خلال الفترة المقبلة .

والصندوق السيادى المصرى هو صندوق ثروة سيادية أنشئ بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 لتنقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية للدولة.

ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ويرأس مجلس إدارته وزير التخطيط بخلاف المدير التنفيذى للصندوق.

ووفقا لوزيرة التخطيط هالة السعيد، فإن هدف الصندوق هو إدارة واستغلال أصول الدولة، ويمنح القانون المنشئ للصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.