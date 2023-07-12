مدير الصادر بالدخيلة: «الجمارك» لا تفرض ضرائب على الصادرات تشجيعا على منافسة المصدر الخارجي

أكد مدير عام الإدارة العامة لصادر الدخيلة بمصلحة الجمارك، الدكتور ياسر يسري، أن التصدير هو أحد أعمدة اقتصاد الدولة، وأي دولة في العالم يقاس اقتصادها بحجم صادرتها، وتهدف مصر للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية غير نفطية، ولكي نصل لهذا الهدف لابد من تحفيز المصدرين من خلال التسهيلات والدعم الذي تقدمه للمصدرين.

وأوضح يسري، خلال كلمته بمؤتمر معرض “أجرو إيجيبت”، أن مصلحة الجمارك تقوم بعدم فرض أي ضرائب على الصادرات لتشجيع المصدر على منافسة المصدر الخارجي دون تحمل أي أعباء مالية، بجانب فتح جميع المنافذ الجمركية للتصدير بشكل مستمر 24 ساعة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى ميزة السماح المؤقت؛ وهي ميزة يتمتع بها المصدرين المصريين، حيث يتم السماح لأي مُصدر باستيراد الخامات والأدوات الخاصة بتعبئة وتغليف الصادرات مع تعليق الضريبة الجمركية، ويتم تقديم تعهد لمصلحة الجمارك بعدم دفع هذه الضريبة لحين تصديرها مرة أخرى.

ونوّه بأن المُصدر معفي من القيود الاستيرادية عند استيراد خامات التعبئة والتغليف لأنه سيقوم بتصديرها مرة أخرى في المنتج الخاص به ولها شروط ولابد من تجديدها كل 6 شهور.