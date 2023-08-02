مدير الشمول المالي ببنك فيصل: نستهدف إطلاق منتج للمرأة قبل نهاية 2024

قال مصطفى الشناوي، مدير الشمول المالي في بنك فيصل الإسلامي، أطلقنا منتجًا خاصًا للشباب، ونستهدف إطلاق آخر للمرأة قبل نهاية 2024.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ثورة التكنولوجيا المالية، أن السوق المصرية شهدت خلال آخر سنتين أو ثلاثة تغيرًا في سلوك العملاء، وهناك طلب متزايد على خدمات الصيرفة الإسلامية.

وأفاد أن بنك فيصل يستهدف معدلات معينة من الشمول المالي، فضلًا عن التوسع في الفروع، والانتشار الجغرافي.

ولفت إلى أن البنك عزز تواجده كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حملات التوعية والتسويق، ومختلف فعاليات الشمول المالي المختلفة.