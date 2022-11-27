مدير الشركة بمصر والسعودية: «كيندريل» تعمل فى سوق يتجاوز 510 مليارات دولار بحلول 2024

قال محمود بدوى، المدير الإقليمى لشركة كيندريل للحلول فى مصر والسعودية، إن شركته تعمل فى مجال تصميم وبناء وإدارة وتحديث أنظمة المعلومات المعقدة ذات المهام الحرجة، والتى من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 510 مليارات دولار بحلول عام 2024.

وأكد بدوى لـ«المال» أن كيندريل تدعم الأجندة التكنولوجية الوطنية الخاصة بمصر، بما يتماشى مع رؤية 2030 ويساعد على رفع الكفاءة التكنولوجية للحكومة والشركات، لافتا إلى أن كيندريل تحقق هذه الرؤية من خلال 6 خدمات منها الخدمات السحابية، وتطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

وأوضح «أن الشركة استطاعت خلال العام الأول من تأسيسها تشكيل مجموعة تحالفات وعقد شراكات مع كيانات عالمية منها مايكروسوفت وجوجل وأمازون ويب سيرفس، بالإضافة إلى تنمية نظام نظام بيئى من مزودى الحلول كشركات: Cisco، Dell، NetApp، Nokia، Oracle، SAP، VMware، Cloudera.

وكشف عن إطلاق الشركة أيضا منصة تمنح قادة الأعمال القدرة على التحكم فى تعديل العمليات الحرجة تحت اسم «Kyndryl Bridge» ، كما تم إنشاء «Kyndryl Consult» لتقديم الخدمات الاستشارية والتنفيذ، وتعكس تلك الخدمات التى تقدمها كيندريل التطور المستمر لخدمات الشركة والقيمة التى يمكن أن تخلقها خدماتها الاستشارية للعملاء.

وتابع : تعد كيندريل أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فى العالم، ولها حصة سوقية أكبر مرتين عن أقرب منافس لها.

ورأى أن مصر تعد من الأسواق المستهدفة للشركة بالمنطقة، خاصة أن الحكومة والكيانات المصرية تسعى للاستثمار فى أفضل بينة تحتية لتكنولوجيا المعلومات، معتبرا أن كيندريل نجحت فعليا فى الوصول لاتفاقيات مع العديد من العملاء وضخ استثمارات فى دعم التحول الرقمى.

وحول ارتفاع معدل التضخم على تغيير سلوك العملاء فى شراء الحلول التكنولوجية، علق قائلا: نحن لا نعتقد أن يشهد الطلب على الحلول التكنولوجية انكماشا كبيرا، مبينًا أن كيندريل تقوم بإنشاء أنظمة بطرق جديدة، وجلب الشركاء المناسبين.

ولفت إلى أن معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2022 يمثل منصة حقيقية للابتكار من ربط الشركات بأفضل الفرص وتبادل المعرفة مع أقراننا من الصناعة وربما التعاون لدفع وزيادة تسريع التحول الرقمى فى مصر.

يذكر أن كيندريل خرجت من رحم فرع خدمات البنية التحتية لشركة «آى بى إم» وأتمت انفصالها الكامل عن «IBM» يوم 4 نوفمبر الماضى، وتعمل فى 63 دولة حول العالم، كما تم إدراجها فى بورصة نيويورك تحت رمز «KD» «كيندريل» ولديها 4 آلاف عميل من مختلف القطاعات الاقتصادية، من بينهم 75 شركة فى قائمة أغنى 100 شركة، بالإضافة إلى 8 شركات طيران من أصل أكبر 10 كيانات. ◗ بدوى: نستبعد انكماش الطلب التكنولوجى بسبب التضخم