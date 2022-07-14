مدير الشركة بمصر : كريم بدأت تقييم أثر الزيادة الجديدة في أسعار الوقود ..ولم نتوصل لقرار حتي الآن

قال هيثم عصام ، مدير شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول ، إن شركته تعكف حاليا علي تقييم آثر الزيادة الجديدة في أسعار الوقود علي تكلفة الرحلات بالنسبة للعملاء والكباتن.

وأوضح عصام – في تصريحات لـ “المال” – أن كريم مصر لم تتوصل إلى أي قرار بشأن التعامل مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار المشتقات البترولية حتي الآن.

وكانت كريم مصر قامت منذ فترة بتفعيل خاصية السحب اليومي أو الـ payout feature والتي تتيح للكباتن الحصول على مستحقاتهم المادية يوميًا دون الانتظار حتى نهاية كل دورة للحصول عليها، وتمكنهم أيضا من الحصول على مستحقاتهم مباشرة من شركة كريم وذلك لتحسين وتسهيل تجربة صرف المستحقات الخاصة بهم.

بالإضافة إلى زيادة الحد النقدي الخاص بالكباتن مع إمكانية السداد عبر العديد من أساليب الدفع بما في ذلك فوري وميزة والـمحافظ الذكية، علاوة علي التحويلات البنكية، مما يتيح للكباتن فترة أطول للقيام بمزيد من الرحلات وطرق أسهل للسداد ، كما أطلقت كذلك صفحة مًخصصة على فيسبوك خاصة بالكباتن .

يذكر أن كريم بدأت عملياتها فى مصر عام 2014 وتقدم خدماتها حاليا فى 17 مدينة على مستوي الجمهورية، وبلغ إجمالي استثمارات الشركة بالسوق المحلية منذ إنشائها أكثر من 170 مليون دولار ، ويعمل على منصتها الإلكترونية أكثر من 600 ألف كابتن منهم 5500 كابتن سيدة.