اقتصاد وأسواق

مدير «الدولي للأسماك» : مصر تمتلك أفضل مصانع الأعلاف في الشرق الأوسط وأفريقيا

سعر طن علف السمك في مصر أقل بكثير عن أسعاره في الدول الأخرى والمجاورة،
الصاوي أحمد 12:42 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 12:42 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور أحمد نصر الله، مدير المركز الدولي للأسماك، إن الاستزراع السمكى واجه تحديات غير معهودة خلال الفترة الأخيرة مع ظهور فيروس كورونا الذي أدى إلى توقف الحصاد لعدة أشهر وحدوث تكدس بالأسماك داخل المزارع، واضطر المربين إلى طرح كميات كبيرة من الأسماك بالأسواق، وكان المستفيد الأول المستهلك حيث تراجعت الأسعار وغطّى المعروض من الأسماك أكثر من إحتياجات السوق، وتزايد ذلك مع انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة الإغلاق العام.

اقرأ أيضا  المجلس التصديري للصناعات الهندسية يكشف تفاصيل بعثة مشترين من 26 دولة لمعرض هاتس

وأوضح مدير الدولي للأسماك أن سعر طن علف السمك في مصر أقل بكثير عن أسعاره في الدول الأخرى والمجاورة، ومن ثم فرصة للمربين لاستمرار النشاط، وأصبحت مصر تمتلك أفضل مصانع الأعلاف في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يوجد أكثر من 100 مصنع تعمل بتقنية عالمية.

وأشاد نصر الله بدور القطاع الخاص في مصر في مد أصحاب المزارع بإحتياجاتهم من الأعلاف بنظام التمويل الآجل ومن ثم استمر أصحاب المزارع فى النشاط في ظل النظام السهل، وأصبح القطاع الخاص قناه تمويل غير معلنة،

اقرأ أيضا  أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 22-11-2021 في الأسواق

مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنتاج خامات الأعلاف محليًّا بالتوسع في زراعة مساحات كبيرة من الذرة الصفراء والحبوب مما يحقق الأمان الغذائي، وأيضًا قامت الحكومة بالبدء في وضع إستراتيجية الرعاية الصحية للأسماك ووجود مركز أعلى للاوبئة يشمل الأسماك، مما يجعل استدامة ونمو هذا القطاع المهم، بالإضافة للعمل تحت قانون واحد ليكون مظلة للجميع.

اقرأ أيضا  الجمارك: الاعتداد بنتيجة التحليل للأصناف الواردة لمدة عام لجميع المستوردين والمصدرين (مستند)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 25-11-2021 وثبات عيار 24

عمر سالم 12:05 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

أسعار حديد عز اليوم في الأسواق 25-11-2021 وثبات طن الحديد

عمر سالم 11:58 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

وزيرة الصناعة: 552 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين في 7 أشهر

محمد ريحان 11:58 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

رئيس الوزراء يخصص قطع أراض في 3 محافظات مجانا لصالح مشروعات خدمية

المال - خاص 11:17 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

أسعار الذهب العالمية تنتعش مع انخفاض الدولار وسط ترقب لرفع الفائدة

أحمد فراج 11:07 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

وزيرة التخطيط: معدل نمو الاقتصاد المصرى يرتفع إلى %9.8 فى الربع الأول من العام المالى الجارى

سمر السيد 10:43 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21