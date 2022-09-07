مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومى: 4 معايير لتقييم المشروعات الخضراء الذكية

قال الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي وعضو اللجنة الوطنية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن هناك أربعة معايير لتقييم المشروعات هي المكون الأخضر، والمكون التكنولوجي/ الذكي، والقابلية للتكرار، والأثر.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لوزارة التخطيط، أن الفئة السادسة من فئات المبادرة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، يتم تقييمها طبقا للمعايير السابقة بالإضافة إلى معيار آخر وهو التمكين وتكافؤ الفرص.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب شلبي، مستشار المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة وعضو هيئة التدريس في جامعة ماسترخت بهولندا، على أهمية ظهور الشخصية المصرية في المشروعات المشاركة في المبادرة ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة للتحديات القائمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات لافتتاح لقاءات اللجان التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية المسئولين عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بالوزارة والمنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة.