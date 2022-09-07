مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومى: 9 أهداف للمبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية

قال الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي وعضو اللجنة الوطنية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن هناك 9 أهداف للمبادرة وهم، التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.

وأضاف محمدي، أن الهدف الثاني هو تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، بالإضافة إلى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج.

ولفت إلى أن أهداف المبادرة أيضًا تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، مع تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع، بالإضافة إلى تمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً.

وتابع كما تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن إدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

وعن اللجنة التنفيذية، قال إنه تشكل لجنة تنفيذية على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ المختص، وهي اللجنة المسئولة عن التوعية بالمبادرة والبرامج التدريبية ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة المشروعات التي تقدمت للمشاركة من خلال المنصة الالكترونية للمبادرة وفقاً للمعايير، مع اختيار المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة الوطنية للمنافسة على المستوى الوطني للمبادرة.

وتتكون اللجنة من رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثل عن المجتمع المدني و أحد الخبراء او المتخصصين.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات افتتاح لقاءات اللجان التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية المسئولين عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بالوزارة والمنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر الجاري والمقدمة من كافة محافظات الجمهورية.