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مدير التعليم بجامعة الدول العربية تبحث إقامة مسابقة مهارات للشباب العربي

ينظم مجمع خدمة الصناعه منتداه الخامس بمقر الأكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمقرها بالاسكندريه
أماني العزازي 1:05 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 1:05 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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اختتم مجمع خدمة الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات الحلقة النقاشية بعنوان الصناعة والتعليم الفنى، التى أدارها الدكتور عصام البكل رئيس المؤتمر وعميد مجمع خدمة الصناعة. أكدت خلالها الوزير مفوض دعاء خليفة، مدير التعليم بجامعة الدول العربية، عزمها الإعداد لمؤتمر ومسابقة الشباب العربي للمهارات بهدف تعزيز الشراكة بين المعنيين والقائمين على مخرجات التعليم الفنى بالدول العربية وسبل الارتقاء به.

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وقالت إن المؤتمر التنسيقي الأول الخاص بمناقشة خطة تطوير التعليم الفنى بالجامعة شهد إقبالًا وترحيبًا من الدول العربية، ولفتت إلى أن الصراعات السياسية والأزمات أثّرت على مشاركة بعض الدول لكنها لا تمانع إذا ما أتيحت لها ظروف المشاركة.

وأضافت، خلال مشاركتها منصة الحوار بمنتدى مجمع الصناعة، أن تلك الأزمات خلقت مسميات جديدو فى التعليم؛ منها (تعليم اللاجئين)، فيما طالبت خليفة بتنمية الوعى الثقافى والمعرفة لتغيير نظرة المجتمعات للتعليم وربطه بالصناعة واحتياجات سوق العمل وذلك من خلال دور الإعلام.

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من ناحيتها طالبت الكتابة الصحفية نشوى الحوفى بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب ينظم التعليم الفنى ويحدد مواصفات لكل مهنة فنية وإطارًا أخلاقيًّا لممارستها؛ وذلك لتقديم تعليم فنى حقيقي.

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بقلم أماني العزازي

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