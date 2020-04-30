مدير التسويق بالشركة : «شاومي» أجبرت المنافسين على تغيير سياستهم السعرية

أكد علاء رمضان، رئيس قطاع التسويق بشركة شاومي مصر، أنه فى إطار سعى شاومي الدائم لتغيير الخريطة التسعيرية لسوق الهواتف الذكية في مصر، فإننا تعهدنا بتقديم هواتف هى الأعلى فى المواصفات والأفضل فى الأسعار بفارق كبير عن أقرب المنافسين، وأيضًا بجانب تقديم هدايا قيمة مع الهواتف الجديدة فى فترة الإطلاق.

وأضاف رمضان: منذ اليوم الأول لتواجد هواتف شاومي في مصر، استطاعت أن تجبر باقى شركات الهواتف المحمولة على تغيير سياستها التسعيرية؛ لتتمكن من منافسة أسعار هواتف شاومى التى استطاعت أن تتربع على عرش الفئات السعرية التى تقدمها؛ ليس فى مصر فقط إنما فى معظم دول العالم.

جدير بالذكر أن شاومى هى رابع أكبر مُصنّع للهواتف المحمولة فى العالم، وتتصدر المشهد فى الفئة السعرية المتوسطة، خاصة بسلسلة هواتفها المتميزة Redmi التى تقدم أعلى مواصفات بأقل سعر، مقارنة ببقية المنافسين.

أطلقت شاومى هواتفها الجديدة إلكترونيًّا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى؛ التزاما بمبدأ السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي وحرصًا على سلامة مُحبيها وفريق العمل بها في ظل الظروف الخاصة التي نعيشها حاليًّا.

وأطلقت الشركة هاتفيها ‏Mi 10 و‏Redmi Note 9S.

ويأتي Mi 10 بمعالج “كوالكوم 865″، وسعة ذاكرة 8 جيجا، وذاكرة تخزين 256 جيجا، بالإضافة إلى كاميرات مدمجة للتصوير الاحترافي، بسعر يصل إلى 4 آلاف جنيه.

ويحتوي Redmi Note 9s على معالج “كوالكوم 720G”، و4 كاميرات خلفية وكاميرا أمامية، كما تقدم شاومى هدية قيمة للحجز المسبق “Mi Band 3”.