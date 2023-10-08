مدير التجزئة في شاومي: عدد متاجر الشركة بمصر ارتفع إلى 71

قال محمد عبد الحليم ، مدير التجزئة في شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة في مصر ، إن عدد متاجر الشركة بالسوق المصرية ارتفع من واحد في عام 2018 إلى 71 خلال عام 2023 تغطي معظم محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد لإطلاق مجموعة من منتجاتها الجديدة بالسوق المحلية ومنها أحدث هواتفها الذكية هي سلسلة شاومي 13T .

وأضاف عبد الحليم أن شركته حققت نموا في مبيعات الهواتف المحمولة خلال عام 2021 بنسبة بلغت 28% وجاءت ضمن أكبر علامتين تجاريتين مبيعا خلال العام الماضي وذلك بحسب بيانات مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK.

وألمح إلى أن الشركة العالمية أطلقت مجموعة من المنتجات التي تعتمد علي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي منها الاصدار الثاني من جهاز الروبوت cyber dog 2.

وأضاف أن سعر هاتف شاومي 13T في مصر سيصل إلى 22999 جنيه ، لافتا إلى أن شاومي هي العلامة التجارية الأولي في إنتاج الساعات الذكية smart bandعالميا