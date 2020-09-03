اتصالات وتكنولوجيا

مدير التجزئة بـ«شاومي»: 100 مليون مستخدم للأجهزة القابلة للارتداء و10% حصة سوقية عالميا

تحتل المركز 24 عالميا في قائمة الأكثر ابتكارا
محمود جمال 1:33 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20 1:33 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20

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قال محمد حليم، مدير التجزئة في شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة بمصر، إن شركته جاءت في المركز الرابع عالميا خلال الربع الأول من العام الجاري في مبيعات أجهزة الهواتف الذكية بحصة سوقية 10%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة أمس الخميس، لإطلاق أحدث منتجاتها بالسوق المصرية ومنها الساعة الذكية band 4C وهاتف ريدمي 9C.

وأوضح حليم أن شاومي تحتل المركز 81 في قائمة براندز لأعلي 100 علامة تجارية قيمة، كما تصنف أيضا ضمن أكثر 50 شركة مبيعا علي مستوي العالم.

وقدر عدد مستخدمي واجهة مستخدم أجهزة هواتف شاومي عالميا بنحو 343 مليون، وتمتلك الشركة 2000 منتج ذكي آخر في مجالات الرياضة والمنزل الذكي ووسائل النقل.

وأضاف أن شاومي تحتل أيضا المركز 24 عالميا في قائمة مؤسسة الأبحاث بوسطن لأكثر 50 شركة ابتكارا علي مستوي العالم، لافتا إلي أن عدد مستخدمي أجهزة شاومي القابلة للارتداء عالميا يصل إلي 100 مليون مستخدم.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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