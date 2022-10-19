مدير البرامج التدريبية بـ«MCS»: الاعتماد على الوظائف البشرية خلال 2025 بنسبة 48%

أكد أحمد وارث مدير البرامج التدريبية بشركة الشرق الأوسط للأنظمة الاتصالات mcs وجود فارق كبير من الخبرات المكتسبة من التعليم و خبرات المطلوبة بسوق العمل.

جاء ذلك على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة MCS والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي نظمته الشركة اليوم الأربعاء.

وقال وارث لـ ” المال ” إنه وفقا لدراسة أعدها منتدى الاقتصاد العالمي world economic Forum فإن عام ٢٠٢٥ سيشهد نسبة اعتماد الوظائف على العامل البشري تبلغ ٤٨% ، مقابل ٥٢% على نسبة الاعتماد على الآلة .

وأضاف أن التقرير الذي صدر عام ٢٠٢٠ كشف عن ٢٠ وظيفة سيختفي العامل البشري منها إدخال البيانات والوظائف الإدارية.

وتابع: إن التقرير ذكر أن أكثر المجالات ازدهارا في ٢٠٢٠ هي الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات ، مشيرا إلى أن شركة mcs تمتلك أكاديمية تعمل من خلالها على تأهيل الكوادر البشرية للسوق وتدريبهم على أحدث التقنيات .