مدير الإشارة بـ«القوات المسلحة»: ربط مواقع الشبكة الوطنية بإجمالي أطوال 32 ألف كيلومتر

قال اللواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، إن المكونات الرئيسية للشبكة هي: البنية الأساسية، مراكز السيطرة الموحدة، منصة رقمية، منظومة تلقي البلاغات.

وأضاف البيومي خلال كلمته في مؤتمر اليوم أن البنية الأساسية للشبكة تشمل معدات وسنترال رئيسي ومحطات محمول بغرض التوسع في التغطية وسرعة نقل البيانات من خلال انشاء ابراج اتصالات جديدة ، بخلاف الموجودة مسبقًا بجهات الدولة لترشيد التكلفة المالية مع العمل على استغلال الطاقة النظيفةـ، بتكلفة مالية تصل حتي مليار دولار.

وتابع البيومي انه بناء على الاعتماد على شبكة الالياف الضوئية والتوسع فيها تم ربط مواقع الشبكة الوطنية بإجمالي أطوال 32 ألف كيلو متر، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

واستكمل قوله: بالاضافة إلي استحداث تكنولوجيا متقدمة لنظام تراسل يوفر سرعات نقل بيانات فائقة القدرة بإجمالي تكلفة 18.6 مليار جنيه، وتم ربط جميع مواقع شبكات المحمول المدنية والشبكة الوطنية بالعاصمة الادارية الجديدة بكوابل الالياف الضوئية، لترشيد مساحات الاراضي المستخدمة.

وقال البيومي، أنه تم تركيب وتشغيل 1936 موقع بنسبة تغطية 91% وهي نسبة عالية في شبكات المحمول حيث انها ترتبط في تكثيفها واستكمالها بالزيادة السكانية والتوسع العمراني ومحاور الطرق الجديدة.

وأضاف البيومي أن الجزء الثاني المكون للشبكة هو مراكز السيطرة الثابتة والمتحركة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مركز سيطرة رئيسي لخدمات الطوارئ الثابتة بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة ومستهدف 27 مركز سيطرة بالمحافظات تم الانتهاء من عدد كبير منها.

وتابع البيومي أنه تم الانتهاء وتشغيل مركز السيطرة المتحرك الرئيسي ومستهدف 32 مركز سيطرة وتحكم في كافة المحافظات بالإضافة للجهات ذات العمل الميداني، كما أن الجزء الثالث من مكونات الشبكة هو المنصة الرقمية للتطبيقات وتم الانتهاء منها بنسبة 100% بغرض التكامل مع المنظومات والتطبيقات المستخدمة مع الجهات الحكومية لعدم إهدار المواد المتاحة بتلك الجهات كما أنها توفر منصة رقمية حديثة ونهايات طرفية مؤمنة لسهولة متابعة وإدارة العمل الميداني.

وقال البيومي أن من أمثلة ذلك ما يخص وزارة الداخلية فقد تم تجهيز النماذج الميدانية للوزارة بمنظومات ونهايات طرفية مؤمنة بالإضافة إلى التجهيز الكامل لعناصر التأمين الشرطية بمدينة شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ.

وأضاف أنه بشأن وزارة الصحة والسكان فتم تنفيذ تطبيقات لكل من هيئة الإسعاف والرعاية الصحية والحرجة من خلال التكامل بين تلك الهيئات لتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع البيومي، أنه تم تسهيل إجراءات الشهر العقاري وإقرارات الذمة المالية لوزارة العدل، وتوفير شبكة الاتصال لمشروع المونوريل والموانئ الذكية، وتوفير النهايات الطرفية لمحطة الطاقة النووية وشركات التوزيع والعدادات الذكية لوزارة الكهرباء، وتوفير النهايات الطرفية وتأمين خطوط الأنابيب بالأنظمة الحديثة لوزارة البترول والثروة المعدنية بالإضافة لجهات أخرى بالدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.