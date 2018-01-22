مدير اتحاد الحاصلات البستانية: النقل عبر الطائرات يمثل1 % من حركة التجارة

- الزراعة: لا تأثير على حركة نقل الصادرات للسوق الأمريكية بعد قرار حظر الشحن الجوي الصاوي أحمد:أكد الدكتور ياسر خيال مدير مركز المعلومات في اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، أن الشحن الجوي لتصدير الحاصلات الزراعية يمثل 1% فقط من قيمة الصادرات الزراعية و99% م

– الزراعة: لا تأثير على حركة نقل الصادرات للسوق الأمريكية بعد قرار حظر الشحن الجوي







الصاوي أحمد:

أكد الدكتور ياسر خيال مدير مركز المعلومات في اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، أن الشحن الجوي لتصدير الحاصلات الزراعية يمثل 1% فقط من قيمة الصادرات الزراعية و99% من حركة نقل البضائع تتم عبر الحاويات والكونتينرات التي تسير عبر البحار والمحيطات.

وقالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت وقف استقبال حركة الشحن الجوي من مطار القاهرة، فيما رد المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، باسم عبدالكريم، على القرار المنشور، بأن حظر أمريكا على نقل الشحنات من مطار القاهرة الدولي هو «معلومات قديمة».

وأوضح خيال في تصريح خاص لـ”المال” أن الولايات المتحدة تستورد كميات محدودة من السلع والمنتجات الزراعية ذات الطبيعة الخاصة وهي المحاصيل المجمدة أو المجففة خاصة الفراولة والاعشاب الطبيعيه والنباتات الطبية والعطرية لأنها سوق بعيدة ولا يتم التصدير للمنتجات الطازجة نظرا لبعد المسافة الجغرافية بين موانئ المغادرة والوصول بين البلدين.

ولفت خيال إلى أنه فيما يتعلق بالشحن الجوي فهو تأثيره محدود ويتم تصدير حمولة محدودة من الأطنان في الطائرة الواحدة وفضلا عن ارتفاع التكاليف الخاصة بالنقل وبالتالي لا يوجد تأثير علي حركة نقل البضائع.

وأضاف بيان وزارة الطيران، أن الحظر على شحن البضائع إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائم منذ شهر ديسمبر 2015 ، أن الحظر شمل 5 مطارات في 5 دول مختلفة من بينها مصر «عدا بعض أنواع الشحنات ذات الطبيعة الخاصة».

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة الطيران إلى التعاون الإيجابي مع السلطات الأمريكية، مؤكدا أنه في تطور مستمر.

وأعلن عبدالكريم أن مصر الآن بصدد الاشتراك في برنامج المعلومات المقدمة عن الشحنات تمهيدا لرفع الحظر.