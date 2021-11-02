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مدير «إنفيجن» لسباقات الفورميلا: السيارات الكهربائية هي المستقبل (فيديو)

قال إننا نقوم بتطوير التكنولوجيا ليكون ثمن السيارة معقولا
المال - خاص 2:18 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 2:18 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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قال  سيلفيان فيليبي، المدير التنفيذي والتقني لفريق إنفيجن لسباقات الفورميلا الكهربائية أن السيارات الكهربائية ستكون هي المستقبل .

جاء ذلك لقاء خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” من مدينة جلاسكو بإسكتلندا التي تحتضن قمة المناخ السادسة والعشرين “COP26”


ووضح أن استخدام السيارات الكهربائية لتحفيز الإبداع لهذه التكنولوجيا.

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ولفت إلى أن بطولة سباق السيارات الكهربائية تقام منذ 7 سنوات وفي كل عام نطور التكنولوجيا لتكون السيارة أخف.


وأكد أن السيارات الكهربائية هي المستقبل، مشير إلى أن القيام بتطوير التكنولوجيا ليكون ثمن السيارة معقولا.


يذكر أن أول سيارة “فورمولا” كهربائية ذات مقعدين في العالم، يمكن أن تنتقل من سرعة 0 إلى 96 كلم/ الساعة بـ 3.2 ثانية فقط، وذلك خلال مؤتمر تغير المناخ COP26.

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بقلم المال - خاص

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