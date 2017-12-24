مدير إنفورما: جناح منفصل للسيارات المستعملة فى أتوماك 2018

❏ %190 ارتفاعا بمعدل المشاركة فى معرض قطع الغيار والمكونات ❏ كبرى العلامات التجارية هدف رئيسى ❏ المستهدف 200 شركة بأوتو - تيكشريف عيسى ـ أحمد عوضكشف سيمو يانج، مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما»، المنظم لمعرضى «أوتوماك – فورميلا»، و«أوتو – تيك&raqu

❏ %190 ارتفاعا بمعدل المشاركة فى معرض قطع الغيار والمكونات

❏ كبرى العلامات التجارية هدف رئيسى

❏ المستهدف 200 شركة بأوتو – تيك



شريف عيسى ـ أحمد عوض

كشف سيمو يانج، مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما»، المنظم لمعرضى «أوتوماك – فورميلا»، و«أوتو – تيك» لقطغ الغيار ومكونات السيارات، عن انعقاد الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات خلال سبتمبر 2018، على أن تعقد الدورة الأولى للسيارات المستعملة بجناج منفصل، تزامنًا مع انطلاق فاعليات معرض السيارات.

وأكد يانج فى حوار لـ«المال»، على هامش معرض أوتو– تيك، أن قرار اللجنة المنظمة للمعرض، بتحديد موعد انعقاد المعرض خلال سبتمبر، بدلاً من الموعد المعتاد، الذى كان فى مارس من كل عام، بناء على توصيات شركات السيارات، المشاركة بالمعرض.

وتابع: «خلال الشهر الماضى عقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً بوكلاء وشركات السيارات لتحديد الموعد الأنسب لبدء فاعليات المعرض، التى اتجهت أغلبها إلى شهر سبتمبر، حتى تتمكن الشركات من استيراد السيارات الجديدة، والحصول على الإفراجات الجمركية الخاصة بشأنها».

وأشار إلى أن الدورة المقبلة من المعرض تشهد مشاركة قوية للعلامات التجارية، التى عزفت عن المشاركة خلال العام الحالى، بسبب الظروف الاقتصادية، التى عانتها البلاد بداية من تحرير أسعار الصرف، وارتفاع أسعار السيارات، وتكلفة المشاركة بالمعرض.

وأوضح أن من الأسباب التى دفعت الشركات لإعلان عدم مشاركتها فى الدورة الرابعة والعشرين، ميزانية التسويق، وباتت غير قادرة على تلبية متطلبات المشاركة، فى ظل تراجع الإقبال على الشراء، التى انعكست على الإجمالى العام لمبيعات السوق، التى هوت بنسبة كبيرة.

بين أن قرار اللجنة المنظمة فصل «أوتوماك – فورميلا» عن «أوتو – تيك» لقطع الغيار والمكونات، جاء بهدف دعم هذا القطاع، ولجذب أنظار الكثير من المصنعين على منتجات المصنعيين المشاركين به.

وقال إن حجم صادرات قطع غيار السيارات تمثل %4 من إجمالى الصادرات، مؤكدًا أن فرص الشركات المحلية فى نمو صادراتها عبر المعرض تعد قوية، فى ظل مشاركة عدد من الدول الأجنبية، التى تمتلك قاعدة صناعية كبيرة فى مجال صناعة السيارات.

وأشار يانج إلى أن فرص التصدير، باتت قوية بعد قرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف؛ لاسيما أن المنتج المصرى، يتمتع بالجودة العالية ما يؤهلة للمنافسة فى العديد من الأسواق الخارجية، لا سيما الأفريقية.

وأضاف أنه خلال الدورة الحالية من معرض قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج سعت «إنفورما» إلى دعوة كبار المصنعين، من دول مختلف الدول العالم لعرض أحدث ما توصلت إليه فى تكنولوجيا الإنتاج، التى من أبرزها دول شرق أفريقيا، والهند والصين، بغرض خلف فرص للتصدير، وتبادل الخبرات فى مجال صناعة المكونات.

وكشف يانج عن ارتفاع معدلات مشاركة الشركات بعرض أوتو تك خلال العام بواقع %190، ليصل إجمالى الشركات إلى 176 شركة، مقابل 60 شركة خلال دورة 2016، الأمر الذى انعكس على حجم الإقبال على المعرض.

وتصدرت الصين قائمة الدول المشاركة بإجمالى بإجمالى 87 مصنعًا لقطع الغيار ومكونات الإنتاج، فيما حلت الشركات المصرية بالمركز الثانى فى قائمة الدول المشاركة بإجمالى 16 شركة، فيما جاءت مشاركة الهند بمشاركة محدودة.

وأشار إلى أن استحواذ الصين على المساحة الأكبر من المعرض، جاء يعكس مدى قدرتهم على المنافسة، بفضل انخفاض أسعار منتجاتهم.

وعن خطط «إنفورما» لمعرض أوتو تيك خلال 2018، كشف عن مستهدفات الشركة المنظمة للمعرض مشاركة الشركات الإسبانية والإيطالية، ليصل إجمالى عدد الشركات المشاركة إلى 200، مع إضافة مكونات سيارات جديدة، تشارك للمرة الأولى مثل مصنعى الجنوط والكاوتش.

وتوقع أن تشهد مبيعات سوق السيارات بحلول 2018، تحركاً نسبياً فى أداءه بعد حالة الركود، التى مُنى بها خلال العام الجارى، بفضل قرار السماح بفتح اعتمادات دولارية، لمستوردى السيارات دون حد أقصى.

وشهدت مبيعات السوق تراجعاً كبيراً خلال 2018، متأثراً بقرار البنك المركزى الصادر فى الثالث من نوفمبر 2016، والمتعلق بتحرير أسعار الصرف، ما تسبب فى تراجع الإقبال على الشراء.

واستبعد خلال الدورة المقبلة من أتوماك – فورميلا إقامة جناح خاص للشاحنات والأتوبيسات خلال فاعليات المعرض، كما كان يحدث فى الدورات السابقة للمعرض.