مدير إسكان بورسعيد يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة شركة المدائن

تعثر الشركة يؤخر تسليم المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعى تنفيذ برجين فقط من إجمالى 22 تم إسنادها للمدائن بورسعيد- أمانى العزازي أكد المهندس أحمد إسماعيل، مدير مديرية الإسكان ببورسعيد، أن المديرية تنتظر قرار وزير الإسكان بسحب الأعمال من شركة…

تعثر الشركة يؤخر تسليم المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعى

تنفيذ برجين فقط من إجمالى 22 تم إسنادها للمدائن









بورسعيد- أمانى العزازي

أكد المهندس أحمد إسماعيل، مدير مديرية الإسكان ببورسعيد، أن المديرية تنتظر قرار وزير الإسكان بسحب الأعمال من شركة المدائن لمتابعة استكمال المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة بعد تعثرها فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها.

ولفت إلى أن تعثر الشركة تسبب فى تأخير تسليم الوحدات السكنية للمحافظة التابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعى، وتشمل 15 برجًا سكنيًّا شمال حى الضواحى و7 أبراج سكنية بمنطقة اللنش؛ تمهيدًا لتسكين المستحقين المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى منذ عام 2013.

وأضاف أن مديرية الإسكان تقوم بالإشراف والمتابعة على المشروع، فيما تتولى جهاز التعمير إسناد وتنفيذ الأعمال مع الشركات المنفذة.

وقال إسماعيل إن شركة المدائن انتهت من تنفيذ برج واحد بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال بالبرج الثانى 90%.

وأوضح أن عدة لجان استشارية تتولى متابعة الأعمال والتأكد من تطبيق الكود المصرى فى البناء والتشييد، مؤكدًا عدم حدوث أى مشكلات فيما تم تسليمه من أعمال بإجمالى 32 برجًا.

ولفت إلى أن مديرية الإسكان انتهت من إعداد تقرير بمعدلات تنفيذ المشروع الاجتماعى؛ تمهيدًا لعرضه على محافظ بورسعيد ولم يتخلف سوى “المدائن” فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها.

جاءت تصريحات إسماعيل على خلفية تقدم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس مجلس إدارة شركة المدائن للأساسات والإنشاءات، بسبب قيامه بتوجيه الإساءة والتشكيك والتشهير بوزارة الإسكان، والجهاز المركزى للتعمير، بادعاء مخالفة أحكام الكود المصرى لأعمال الأساسات بأبراج الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، والمسند بعض الأبراج السكنية إلى الشركة المذكورة.

وفى تصريحات سابقة للمال قال اللواء مصطفى العجوز، رئيس جهاز التعمير، إنه تم إسناد تنفيذ 22 برجًا سكنيًّا لشركة المدائن، التي يرأسها المهندس سهل الدمراوى، ضمن خطة وزارة الإسكان لتنفيذ 1500 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى العاجلة بمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، موضحًا أن شركة المدائن تقدمت بتاريخ 6/1/2014 بطلب للوزارة مفاده عدم أمان تصميم الأساسات لمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الضواحى والسلام ببورسعيد، وتم موافاة المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، والذى أكد بدوره بتاريخ 21/1/2014 سلامة التصميم الإنشائى لأعمال الأساسات والكود المصرى من لبشة مسلحة سمك (1) متر تعلو عدد (117) خازوقًا.