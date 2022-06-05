مدير إدارة بوزارة الصحة لـ«النواب»: تطوير وحدات الطوارئ والحروق بـ620 مليون جنيه  

قال الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الاحد ، إنه جارٍ تطوير الرعاية المركزة والحضانات، والحروق، بالمستشفيات بحوالي 620 مليون جنيه، وتكون الأولية للمستشفيات على الطرق السريعة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الوكيل د. محمود أبو الخير، لمناقشة طلب الإحاطة بشأن مستشفي قويسنا بالمنوفية، أنه تم اعتماد كافة الأجهزة المطلوبة للمستشفى من هيئة الشراء الموحد، ولكنها تستغرق من 3 إلى 6 شهور .

وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة من وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ،والنائبة مقدمة طلب الإحاطة لزيارة المستشفي وإيفاد اللجنة بالتقرير خلال 15 يوما.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن شهدت اليوم مواجهة مع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع.



ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب ، غدا جلسة رقابية أخرى، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.



وأعلنت اليوم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم اعفاءات ضريبية ، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة انتاجيتها ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير.