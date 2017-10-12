مدير أيفون لمستحضرات التجميل: تمكين المرأة يتصدر أولوياتنا

❐ تقديم الحكومة حوافز لشركات المسئولية المجتمعية يشجع الكثيرين

❐ السوق المصرية جاذبة فى مختلف القطاعات وبها فرص واعدة

❐ الدولة لا تستطيع بمفردها حل مشكلات المجتمع

❐ نسعى إلى ضخ استثمارات ضخمة فى مصر خلال الفترة المقبلة

❐ ندعم محاربة السرطان والعنف الأسرى

❐ مبيعاتنا فى نمو مستمر ونسعى إلى تغطية جميع المحافظات

❐ نجذب التكنولوجيات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة

❐ الاستقلال المالى للسيدات يدفع إلى تطور المجتمعات وزيادة معدلات النمو



المرسى عزت

تولى شركة “أيفون” لمستحضرات التجميل فى مصر والسعودية، أهمية خاصة بقضايا التمكين للمرأة ودعمها وزيادة فاعليتها فى المجتمع، وتعزيز الاستقلال المالى لها، لتصبح أكثر قوة، بعيدا عن أى ضغوط تجعلها رهينة لأى شخص.

وقال محمد فاروق، مدير عام الشركة فى مصر والسعودية – فى حواره مع “المال” – إن “إيفون” تعمل بشكل متواصل على مشاركة المرأة اهتماماتها وتطلعاتها الشخصية، مما يجعلها دوما فى حالة نفسية ومادية أفضل.

وكشف أن شركته تعمل منذ 130 عاما، على تمكين المرأة ومساعدتها على تحقيق أحلامها، ومجابهة السرطان، والعنف الأسرى.

وأكد أنها مستمرة فى ضخ استثماراتها فى السوق المصرية، ولن تتوقف أبدا، خاصة وأنها واعدة وقادرة على تحقيق ما تتطلع إليه الشركة من زيادة المبيعات، والاستحواذ على حصة سوقية مرتفعة.

وقال إن شركته تتميز بكونها تهتم بمنح المرأة فرصة عملية لتحقيق دخل خاص بها قبل عقود من منح المجتمع حقوقا أساسية أخرى لها، مشيرا إلى أنها تدعم تمكين المرأة بشكل متواصل، وكانت سباقة للكثيرين فى هذا الاتجاه.

وأضاف أن “أيفون” ومنذ 130 عاما تقوم بدور فعال فى تمكين المرأة على مستوى العالم، وتعد من كبرى شركات التجميل التى تقدم منتجات متنوعة فى مجالات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور، وهى من أبرز الشركات العاملة فى البيع المباشر.

و”أيفون” من كبرى شركات التجميل العالمية التى تقدم للمجتمع منتجات فائقة التميز فى مجالات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور والعناية الشخصية، وتعمل أيضاً فى مجال الموضة والمنتجات المنزلية.

و كشف “فاروق” أن “أيفون” أطلقت حملة جديدة تحت عنوان ” للجمال غاية”، تركز على التزامها بمواصلة تمكين أعضائها وجعلهم أكثر إيجابية وتأثيرا فى المجتمع.

وأشار إلى أن ” للجمال غاية” تهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق الاستقلال المالى لها، مما يدفعها إلى خلق جيل جديد من الفتيات والسيدات القادرات على مواجهة تحديات المجتمع.

وأكد أن شركته تدعم المرأة فى قضيتين مهمتين، أولاهما: مكافحة سرطان الثدى، لحماية المرأة من أضرار المرض اللعين، ومساعدتها على تجاوز تلك المحنة، وثانيتهما : العنف الأسرى والتى تواجهه الكثير من الفتيات والسيدات، مشددا على أنها تهدف دوما إلى حماية المرأة وتوعيتها ضد جميع الأضرار التى يمكن أن تتعرض لها.

وأوضح أنها تسعى دائما إلى ابتكار أفكار وأدوات تساعد المرأة على تحقيق عائدات مالية دورية تكفى احتياجاتها الشهرية، لافتا إلى أن المرأة تشكل عاملا مؤثرا فى أى مجتمع لكونها الأم والزوجة والإبنة والأخت والزميلة، وهى تشكل نصف المجتمع، لذا يتعين إيجاد آليات وأفكار تعمل على حمايتها من تقلبات الحياة وزيادة مواردها، وهو الأمر الذى تعمل الشركة دوما على تحقيقه.

واعتبر أن أى تذليل للعقبات أمام المرأة، يعود بالإيجاب على المجتمع، خاصة وأنها تعد مكونا أساسيا للمجتمع الناجح، مشددا على أن المرأة والرجل على قدم المساواة، وأن الاهتمام بحل المشكلات التى تعترض المرأة، يدفع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، ومن ثم زيادة معدلات النمو.

ويرى أن مساهمة المرأة فى تنمية المجتمع لم يعد رفاهية، فقد أصبح لزاما على أى مجتمع يريد أن يتطور أن يعمل جنبا إلى جنب على زيادة فاعلية المرأة، مشيرا إلى أن المجتمعات التى حققت نموا، هى التى اهتمت كثيرا بقضايا المرأة، ودعمها فكريا وعلميا وصحيا وثقافيا، خاصة وأنه لا تقدم دون مشاركة المرأة.

وقال إن تقديم الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاستثمار حوافز للشركات المهتمة بتقديم خدمات المسئولية المجتمعية، يدفع إلى توسيع دائرة الشركات التى تقدم تلك الخدمة، مطالبا الحكومة المصرية بأن تسعى إلى تقديم المزيد من الحوافز والآليات التى تشجع الشركات على تقديم خدمة المسئولية المجتمعية، وهو ما يدفع باتجاه خلق مجتمع متوازن، يقوم على حل أى مشكلات تعوق تقدمه.

وأشار «حموده» إلى أن الشركات التى تقدم المسئولية المجتمعية تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات المصرية المتعاقبة، مما يساعد على تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع، مؤكدا أن الحكومات لا تستطع بمفردها حل مشكلات المجتمع، بل يتعين أن يكون هناك دور لمؤسسات القطاع الخاص، فى مساعدة الأكثر احتياجا، والمساهمة فى حل المشكلات التى تتعلق بالصحة، والعنف الأسرى.

ولفت إلى أن فكرة إقامة صناديق لتلقى التبرعات تدفع إلى توجيه الجهود لحل أى مشكلات تعوق نمو وتطور المجتمع، مضيفا أن إقامة الصناديق تدفع إلى مزيد من المشاركة والفاعلية لأفراد المجتمع سواء أفراد أو شركات فى حل مشكلات تراكمت على مدار سنوات، نظرا لعدم توافر إمكانيات مالية تدفع الحكومات إلى حل جميع المشكلات بمفردها.

وأشار إلى أن المشكلات التى تواجه المجتمع لا يمكن حلها دون مشاركة مجتمعية، وحتى أقوى الحكومات لا يمكنها أن تحل تلك المشكلات دون أن يكون هناك تكاتف من الجميع، لافتا إلى أن الشركات التى تقدم المسئولية المجتمعية تستحق أن يقدم لها تسهيل الإجراءات، وإزالة العقبات التى تحول دون تقديم مسئوليتها المجتمعية بفاعلية.

وأكد “فاروق” أن “أيفون” تسعى دوما إلى تقديم كل جديد فى قطاع المسئولية المجتمعية، ونقل الخبرات العالمية من ابتكارات لرفعة المجتمع المصرى، لافتا إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى ضخ استثمارات ضخمة فى السوق المصرية، فى ظل جاذبية السوق للاستثمار فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن السوق المصرية واعدة، وتتمتع بجاذبية خاصة، فى ظل اتساعها لأكثر من 100 مليون نسمة، إضافة إلى توقيع مصر لعدد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف وهو الذى يدفعها إلى زيادة تواجدها فى الأسواق العربية والأفريقية.

و قال إن مبيعات «أيفون» فى مصر فى نمو مستمر، وهو ما شجعها على زيادة استثماراتها فى السوق المصرية، وتسعى إلى خدمة جميع المستويات والأذواق، والتواجد فى جميع المحافظات، لافتا إلى أنها تقدم منتجاتها للسوقين المحلية والتصديرية، بما يخدم جميع مستهلكيها، موضحا أن مصر تمتلك حاليا فرصة كبرى لأن تصبح ضمن أهم الدول الجاذبة للاستثمارات لما تمتلكه من فرص واعدة فى مختلف القطاعات.

ولفت إلى أنها لا تدخر جهدا فى تحديث دائم لبنيتها التحتية تكنولوجيا، ومتابعة أحدث التطورات العالمية فى هذا المجال وتعمل دوما على زيادة مبيعاتها المحلية والتصديرية عن طريق تلبية احتياجات جميع الأذواق وجميع المستويات.

وأشار إلى أن “أيفون” تثنى على التوجه الحكومى الداعم للاستثمار، وهو ما يشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات.

وبدأت “أيفون” العمل فى مصر عام 1994، من خلال أحد الوكلاء ثم عملت كمستثمر فيها منذ 2007، وقد ظلت على مدار 130 عاما تفخر بأنها رمز للجمال والابتكار والتفاؤل، وفوق كل ذلك، رمز للمرأة. وتضم منتجاتها علامات تجارية مثل «ANEW»، و«Avon Color»، و«Avon Care»، و«Skin-So- Soft»، و«Advance Techniques» و«MARK» ومن أبرز منتجاتنا فى السوق المصرية «Matte lipstick» وجميع أنواع العطور وأقلام العيون «glimerstick» ورغوة الحمام ومزيلات العرق.

محمد فاروق فى سطور

يشغل محمد فاروق أحمد، منصب مدير عام شركة «إيفون» فى مصر والسعودية، منذ يوليو 2016، وقد سبق له أن عمل فى العديد من المناصب بالشركة، والتحق بها عام 2008 وشغل منصب مدير الإمداد فى مصر.. وفى عام 2012، تمت ترقيته لمنصب رئيس قطاع الإمداد لمنطقة الشرق الأوسط، وبعد عام فقط، تمت ترقيته لمنصب مدير عام «إيفون مصر».

وقبل انضمامه للعمل بالشركة، شغل “فاروق” العديد من المناصب الإدارية فى عدد من كبرى الشركات المصرية، منها مدير عام الإمداد فى مجموعة «عرفة»، وهو يتمتع أيضاً بخبرات كبيرة فى مجال التخطيط، وعمل لمدة 10 سنوات مديراً للتخطيط فى كل من مجموعة «BMW» و«دايو موتورز مصر».

«فاروق» حاصل على البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة، ويواصل دراسته للحصول على ماجستير إدارة الأعمال فى مجال الإدارة الإستراتيجية من الجامعة الألمانية بالقاهرة.