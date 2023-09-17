مدير أوبر مصر: مستمرون في تحصيل رسوم رحلاتنا بالجنيه

قال يوسف أبو سيف مدير عام شركة أوبر في مصر ، أن شركته قامت يوم 12 سبتمبر الجاري بإصلاح خطأ تقني حدث أثناء إجراء تحديث لنظم الدفع، مما أدى إلى فرض رسوم إضافية على معاملات الدفع لبعض الركاب.

جاء ذلك ردا على ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق حسابات أوبر البنكية في مصر ، وتحصيل رسوم رحلاتها بالعملة الصعبة.

وأوضح أبو سيف أن شركته ستقوم برد كافة المبالغ الإضافية التي تم سحبها من الركاب المتأثرين في أقرب وقت .

ولفت إلى أن أوبر مصر تحصل رسوم كافة الرحلات داخل مصر بالجنيه المصري كالمعتاد، مبينا أن تجربة الركاب الذين يستخدمون تطبيق أوبر أولوية قصوى لنا، ونحن ملتزمون بدورنا كمساهم رئيسي في الاقتصاد المصري وفي تسهيل التنقل لملايين الركاب.